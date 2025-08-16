Ariete

A volte sono le stelle a darci il coraggio di accettare il cambiamento, lasciandoci alle spalle realtà e situazioni. Stavolta sarà proprio la Luna a dirvi che qualcosa è cambiato.

Toro

Prima di lasciare il vostro segno, la Luna potrebbe mandare in riserva la vostra energia vitale. Meglio quindi immaginare un momento fatto di relax e di poco impegno.

Gemelli

Le forze delle emozioni saranno presto vicino a voi per raccontarvi di qualcosa che cambia, di situazioni che si mettono in movimento, che riconoscono cosa non serve.

Cancro

Prima di accettare una sfida, in nome di un proposito o di una visione, aspettate di capire se davvero si tratta di qualcosa di utile e di importante. Forse non lo è.

Leone

Umori e emozioni andranno migliorando, aiutandovi a ritrovare la voglia di impegnarvi per qualcosa di importante. Dovrete solo saper aspettare che tutto sembri più semplice.

Vergine

Impossibile non notare certi difetti, quelle lacune che vi convinceranno a non credere troppo in certe situazioni, in alcune realtà. Perché siete fatti per la perfezione.

Bilancia

La Luna vi insegnerà a guardare ad ogni cosa con occhi diversi, considerando meglio certe realtà, alcuni dettagli. Mettetevi alla prova, dimostrare di saper aspettare.

Scorpione

Non date troppo peso a certe dinamiche emotive piuttosto stancanti, perché presto ogni cosa sarà migliore, sarà più facile e leggera. Dovrete solo aspettare.

Sagittario

Ascoltate una Luna scomoda ma sincera che vi spiegherà perché non dovreste fidarvi di certe apparenze, di alcune regole. Siate coraggiosi con le emozioni.

Capricorno

Non sempre le vostre idee e le vostre invenzioni piaceranno o serviranno a qualcuno. Non rimaneteci male perché si tratta solo di una pura convenienza.

Acquario

La Luna entrerà in buon aspetto aiutandovi ad essere sinceri con voi stessi, sempre capaci di dirvi come stanno le cose. Tutto il coraggio di ammettere certe realtà.

Pesci

Parlare e stare troppo a lungo in compagnia di certe persone potrebbe stancarvi, rendendovi sensibili a certe situazioni. Meglio dedicarvi del tempo per pensare.