Ariete

Marte prova a migliorarsi, a smettere di complicarvi le emozioni, i desideri. Voi, però, dovrete amarvi di più, credendo nelle cose che fate, ascoltandovi spesso.

Toro

Venere litiga con Urano accendendo in voi l’insofferenza verso tutto ciò che esagera con le idee, con quelle cose che si nutrono di una fantasia senza senso.

Gemelli

Rinunciate a Urano, a tutte quelle proposte di originalità sbagliata che potrebbero rendervi meno gentili, meno disposti a perdonarvi. Andateci piano.

Cancro

Quando deciderete di parlare allora fatelo con calma, con la giusta lentezza, per dare spazio ai concetti, per non tralasciare nulla che conti. Usate le buone maniere.

Leone

Mercurio accende in voi un nuovo modo di dire, di parlare, di connettervi agli altri. Iniziate a immaginare argomenti di cui discutere, preparate il terreno ai confronti.

Vergine

Venere, ora nel vostro segno, vi rende estremamente pratici, concreti, a volte fin troppo. Però sempre capaci di riconoscere le cose che non funzionano, che si sbagliano.

Bilancia

Urano potrebbe rendervi vagamente insofferenti, a volte nervosi, forse perché siete stanchi. Non sottoponetevi a sforzi eccessivi e aspettate le nuove energie in arrivo.

Scorpione

Considerate un certo nervosismo intorno a voi, persone non troppo disposte a sopportare, ad accettare consigli o imposizioni. Non fatevene una colpa.

Sagittario

Rispettate il vostro modo di agire, di impegnarvi, di lavorare. Fatelo scegliendo coi il momento giusto, le mosse più adatte. Non accettate troppe imposizioni.

Capricorno

Non fatevi distrarre da quelle piccole cose che non servono, che non hanno troppo senso. Concentratevi invece sugli obiettivi, scegliendo sempre il modo più semplice.

Acquario

Qualcuno preferisce fare a modo suo, senza ascoltare e senza apprezzare i vostri consigli, le vostre osservazioni. Non imponete nulla, lasciate fare, state sereni.

Pesci

Venere vi chiede dolcezza e belle maniere, ma tutta questa gentilezza rischia di accende in voi una certa scontentezza, un po’ di insofferenza. Voi però non smettete di sorridere.