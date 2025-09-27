Ariete

Non tutti condivideranno pienamente le vostre priorità, le cose che avrete voglia di fare e di vivere. Forse perché chiedete molto, forse perché non vi accontentate.

Toro

Qualcuno decide di fare qualcosa in modo bello, pulito ma anche plateale. Un gesto che non sempre vi convincerà, forse perché non rispetta certi ruoli, alcune regole.

Gemelli

Attenzione alla Luna, opposta e poco disposta a correre come voi, a quelle emozioni che hanno bisogno di più tempo per raccontarsi, per essere accolte e ascoltate.

Cancro

Vi impegnerete con piccole cose, approfittando del tempo libero per risolvere, sistemare, gestire. Qualcosa di molto utile ma poco simpatico, per niente divertente.

Leone

Grazie alla complicità della Luna sarete davvero forti e coraggiosi, quanto basta per dire sempre la verità, per andare dritti al punto senza badare alla forma, alle maniere.

Vergine

Certi pensieri o preoccupazioni potrebbero crearvi un problema pratico, probabilmente perché non sarete troppo lucidi e abbastanza oggettivi. Rimandate ogni impresa.

Bilancia

Attenti alle parole dette troppo velocemente, a tutte quelle cose che si dicono di fretta ma che hanno conseguenze inaspettate. La prudenza vi premierà.

Scorpione

Non tutti apprezzeranno il vostro modo di fare, le iniziative che magari vorreste prendere, le azioni o reazioni. Consideratelo per non creare tensioni con nessuno.

Sagittario

La Luna brilla dal vostro segno aiutandovi a vivere come vi piace, con calma e intelligenza, e senza rincorrere niente e nessuno. Non è il momento per la forma.

Capricorno

Se dovete fare qualcosa, o svolgere un compito, allora fatelo da soli senza chiedere aiuti o consigli. Perché ci sarà chi farà troppe domande, chi complicherà il tutto.

Acquario

Belle e toniche le emozioni del momento, quella forza interiore che vi aiuterà ad ammettere ogni cosa, per poi arrivare al cuore e ai pensieri di chi amate.

Pesci

Un eccesso di preoccupazione o di dubbio, circa una questione pratica o di lavoro, vi renderà meno gentili e meno disponibili con qualcuno. Provate a rispettare i modi.