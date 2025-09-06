Ariete

Siate consapevoli e orgogliosi dei vostri limiti, fatelo per non consentire che un Urano ora incerto possa farvi dire o fare cose sbagliate, senza senso. Usate la testa.

Toro

Evitate le azioni troppo avventate, quelle mosse di cui è difficile prevedere gli esiti, i risultati. Fatelo per non sfidare un destino che non ha le idee troppo chiare.

Gemelli

Urano esita e traballa nel vostro segno, subito rimproverato dalle emozioni. Decidete di rimandare i grandi cambiamenti, quelle cose che dovete ripensare meglio.

Cancro

Sarete particolarmente attenti e sensibili alle esitazioni di qualcuno, a tutto ciò che altri sembrano fare e affrontare in modo poco sicuro, poco convinto.

Leone

Preferite la comoda bellezza di Venere a quelle proposte di cambiamento che Urano, un po’ sbagliato, proverà a farvi, ma senza esserne sicuro. Non esagerate con niente.

Vergine

Forse non è così urgente o necessario fare grandi cose sul lavoro, cercando magari di stupire qualcuno con un’idea o un gesto che vogliono farsi notare. Prudenza.

Bilancia

Tenete fermo Marte, mantenete la calma con qualcuno che vi sfida a reagire. Perché le stelle non sempre apprezzeranno le iniziative, quelle decisioni che non aspettano.

Scorpione

Il vostro infallibile istinto vi dice che sarebbe meglio non fidarsi delle azioni do qualcuno. Dunque andateci piano con la fiducia e con le promesse, per non sbagliare.

Sagittario

Urano, dall’opposizione, smette di funzionare, dandovi subito la sensazione di situazioni e di persone che non credono più a certi programmi.

Capricorno

Ascoltate chi sembra avere le idee più chiare delle vostre, chi vi suggerirà prudenza con una iniziativa, con un’impresa di cui anche voi non siete così convinti.

Acquario

Attenzione alla fantasia e ai prodotti dell’originalità. Fatelo per non scambiare le invenzioni con gli errori, per non allontanarvi mai troppo da niente che conta.

Pesci

Fatevi consigliare dalla Luna che, per questa volta, vi dirà di stare fermi, di non fare troppe cose e in modo veloce, impulsivo. Urano vi impone una nuova calma.