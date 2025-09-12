Ariete

Ascolterete volentieri piccoli consigli, quelle raccomandazioni che ci fanno sempre sentire a posto con tutto. Mancando forse un po’ di coraggio, ma ne vale la pena.

Toro

Vivete emozioni intense, ma anche capaci di farvi sentire in dovere di impegnarvi, smettendo di dare importanza a certe cose, rinunciando a qualcosa di bello.

Gemelli

Giove e Mercurio si parlano e si apprezzano, per questo sarà un momento facile e fortunato in amore, nel modo di relazionarvi a certe persone che vi stanno a cuore.

Cancro

Giove, dal vostro segno, dialoga con tantissimi pianeti, convincendovi a raccontare e a condividere il vostro migliore ottimismo, la vostra voglia di cose nuove.

Leone

Godetevi un momento capace di credere ai sogni, un cielo che non vi chiederà di essere necessariamente logici, ma che vi aiuterà ad essere coraggiosi con i pensieri.

Vergine

Questo bellissimo Mercurio dialoga con Giove, aiutandovi a capire meglio gli altri, la loro forza, le loro certezze. Dunque apritevi alle idee, siate oggettivi con tutti.

Bilancia

Non sempre sarete d’accordo con gli altri circa il modo di fare qualcosa, di ottenere un risultato. Eppure non dovreste sottovalutare le capacità di qualcuno.

Scorpione

Respirate il bisogno di far parte di un piano, di un progetto che mette in moto idee e energie intense, importanti. Siate attenti a tutto ciò che accade intorno a voi.

Sagittario

Qualcuno vi piace e vi convince, trascinandovi in un qualcosa che sfida il vostro gusto per le cose nuove, diverse, speciali. Ottime le connessioni, buone le intese.

Capricorno

Non siate timidi con gli altri, al contrario dimostrare di saperci fare con proposte e mosse importanti. La Luna vi concede di puntare in alto, di non accontentarvi.

Acquario

Qualcosa vi impedisce di andare incontro agli altri, di sedurre persone e situazioni. Forse pensate di fare una brutta figura, in realtà dovreste provarci.

Pesci

Bello saper convincere le persone grazie ad una speciale capacità di entrare nei loro pensieri, di indovinare desideri e intenzioni. Questo momento ci sapete fare.