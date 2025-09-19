Ariete

Sarete spesso in vena di parole veloci e profonde, di dire a modo vostro, andando dritti al punto. Attenzione però agli altri, perché Venere non garantisce più l’armonia.

Toro

Ottimo momento per stare meglio e per migliorare intense e relazioni. Marte, Luna e Venere giocheranno a vostro favore, concedendovi gentilezza e intesa.

Gemelli

Mercurio si connette ad Urano e Plutone aiutandovi a riconoscere i tempi e i modi giusti per ogni cosa. Dunque fidatevi del vostro istinto, lasciando che ogni cosa accada.

Cancro

Le vostre maniere si fanno dolci, gentili, adatte a quelle persone che hanno bisogno di essere capite e forse aiutate. Ma non rinuncerete a niente, ottenendo.

Leone

Luna e Venere vi abbandonano abbassando leggermente l’energia che vivete. Ottima occasione per scegliere di passare dalle idee ai fatti senza pensarci troppo.

Vergine

Benvenuta Venere, pianeta delle cose belle e gentili che arriva nel vostro segno. Con lei imparerete a chiedere e a ottenere ma con grazia, senza offendere o irritare nessuno.

Bilancia

Approfittate di un momento gentile con le relazioni per fare domande importanti, per chiedere ma senza accontentarvi di tiepide risposte o di promesse a metà.

Scorpione

Marte e Venere ora si parlano e condividono emozioni simili, certe intenzioni. Per questo vi piacerà trascorrere del tempo con chi amate, con chi vi rende felici.

Sagittario

Attenzione a piccole cose e a dettagli che devono però essere rispettati per non compromettere certi risultati pratici e professionali. Non trascurate nulla.

Capricorno

Mercurio vi impone di analizzare e di comprendere meglio certe dinamiche di lavoro, certe cose pratiche. Per fortuna Venere vi aiuterà a fare ogni cosa in modo preciso, ammirevole.

Acquario

Sentite di essere più gentili e disponibili con gli altri, di poter contare su ottime intese. Per questo avrete voglia di dire tutto quello che pensate, che sentite.

Pesci

Venere entra in opposizione chiedendovi di essere più gentili e comprensivi con qualcuno che sente di avere ragione. Evitate inutili polemiche e discussioni inconcludenti.