Ariete
Sarete attentissimi rispetto a persone e situazioni, forse perché temete che qualcosa possa non funzionare, che ci siano problemi o complicazioni. Siete preziosi.
Toro
Davvero questa Luna può fare grandi cose, vi aiuterà a connettere ottimismo e concretezza, così da non rinunciare a nulla, da non sbagliare con nessuno.
Gemelli
Sentite ancora il bisogno di dirvi certe verità, di capire che qualcosa va in un certo modo. Mercurio è leggero ma intelligente, e non si accontenta di bugie.
Cancro
Giove, Luna e Saturno si connettono per aiutarvi a capire meglio fino a dove potete spingervi, a cosa è possibile ambire. Momento ideale per fare programmi e progetti.
Leone
Possibile che possiate contagiare qualcuno con le vostre paure, con piccole insicurezze. Non appoggiatevi a chi non è sicuro delle sue scelte, a chi non vi può aiutare.
Vergine
Grazie alla Luna sarà possibile parlare di tutto senza paura di non venire ascoltati. Potrete persino far notare problemi e errori senza essere giudicati male.
Bilancia
Attenzione a non essere troppo critici con le cose da fare, con qualità e possibilità. Perché la Luna tende a farvi vedere le cose in modo peggiore di come siano in realtà.
Scorpione
La vicinanza della Luna vi aiuterà a dialogare con la fortuna, con la fantasia, aiutandovi a capire meglio le logiche del tutto, le occasioni che questo cielo vi concede.
Sagittario
Bello poter notare limiti e difetti del presente, ma senza per questo innervosirvi, semplicemente prendendo atto della realtà. Per poi lasciare che tutto vada come deve.
Capricorno
Sarà un momento ricco di intesa, un tempo che vi aiuterà a capire meglio le persone vicine, quelle che amate, quelle che contano. Siate sinceri, ammettete le vostre debolezze.
Acquario
Inutile cercare di nascondere qualcosa allo sguardo attento di qualcuno. Evitate ogni confronto o competizione, accettando invece che siano gli altri a decidere.
Pesci
Davvero avrete tutta la forza che serve a ribellarvi a certi obblighi che non hanno senso, a certe imposizioni che non capite e non riconoscete. Un momento di orgoglio.