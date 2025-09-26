Ariete

Sarete attentissimi rispetto a persone e situazioni, forse perché temete che qualcosa possa non funzionare, che ci siano problemi o complicazioni. Siete preziosi.

Toro

Davvero questa Luna può fare grandi cose, vi aiuterà a connettere ottimismo e concretezza, così da non rinunciare a nulla, da non sbagliare con nessuno.

Gemelli

Sentite ancora il bisogno di dirvi certe verità, di capire che qualcosa va in un certo modo. Mercurio è leggero ma intelligente, e non si accontenta di bugie.

Cancro

Giove, Luna e Saturno si connettono per aiutarvi a capire meglio fino a dove potete spingervi, a cosa è possibile ambire. Momento ideale per fare programmi e progetti.

Leone

Possibile che possiate contagiare qualcuno con le vostre paure, con piccole insicurezze. Non appoggiatevi a chi non è sicuro delle sue scelte, a chi non vi può aiutare.

Vergine

Grazie alla Luna sarà possibile parlare di tutto senza paura di non venire ascoltati. Potrete persino far notare problemi e errori senza essere giudicati male.

Bilancia

Attenzione a non essere troppo critici con le cose da fare, con qualità e possibilità. Perché la Luna tende a farvi vedere le cose in modo peggiore di come siano in realtà.

Scorpione

La vicinanza della Luna vi aiuterà a dialogare con la fortuna, con la fantasia, aiutandovi a capire meglio le logiche del tutto, le occasioni che questo cielo vi concede.

Sagittario

Bello poter notare limiti e difetti del presente, ma senza per questo innervosirvi, semplicemente prendendo atto della realtà. Per poi lasciare che tutto vada come deve.

Capricorno

Sarà un momento ricco di intesa, un tempo che vi aiuterà a capire meglio le persone vicine, quelle che amate, quelle che contano. Siate sinceri, ammettete le vostre debolezze.

Acquario

Inutile cercare di nascondere qualcosa allo sguardo attento di qualcuno. Evitate ogni confronto o competizione, accettando invece che siano gli altri a decidere.

Pesci

Davvero avrete tutta la forza che serve a ribellarvi a certi obblighi che non hanno senso, a certe imposizioni che non capite e non riconoscete. Un momento di orgoglio.