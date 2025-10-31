Ariete

Dovrete lentamente arrendervi a velocità minori, all’impossibilità di fare ogni cosa nei tempi e nei modi che vorreste, che vi piacciono. Muovetevi adagio.

Toro

Una persona amica sembra vivere uno stato d’animo particolare che la rende poco reattiva, poco capace di accettare le realtà del momento e di viverle.

Gemelli

Forse una incomprensione, forse un piccolo disguido o ritardo, finiranno per rendervi molto sensibili alle cose da fare, sempre abbastanza preoccupati per tutto.

Cancro

Sarete pronti a difendervi da tutte quelle cose che non vi consentono di fare come vi piace, da tutto ciò che non funziona in un certo modo. Vi sentite capaci di scegliere.

Leone

Saprete convincervi che qualcosa non vi riguarda, non è un vostro problema e che potete tranquillamente non curarvene. Non caricatevi di colpe che non avete.

Vergine

Davvero un momento in cui dovrete dimostrare tutta la vostra capacità di filtrare con il pensiero ogni cosa. Perché la Luna farà di tutto per farvi arrabbiare, ma forse non vi serve.

Bilancia

Dalle vostre parti si respira solo la voglia di cose leggere, di divertirvi e di sorridere nonostante tutto, malgrado alcune realtà che forse non funzionano, non vi piacciono.

Scorpione

Dopo un momento di incertezza e di umore instabile, lentamente i vostri sentimenti andranno facendosi chiari, solidi e simpatici. Dovrete solo attendere che le stelle vi diano una mano.

Sagittario

Non sempre potrete respirare intesa e complicità con le persone vicine, quelle che amate o che vi sono utili per fare. Dunque curate meglio ogni dettaglio, e siate gentili.

Capricorno

Non sempre troverete le parole migliori, quelle più adatte, per dire qualcosa, per esprimere un concetto, una sensazione. Non date per scontata la comprensione.

Acquario

Lentamente emozioni e preoccupazioni andranno calando, lasciando il posto ad una sana voglia di fare qualcosa per migliorare la situazione. Non abbiate fretta.

Pesci

La Luna, entrando nel vostro segno, porterà con sé tutta l’insofferenza per cose che non vi convincono, per persone che forse non rispettano le vostre preferenze. Nervosismo.