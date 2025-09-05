Ariete

Difficile trovare un compromesso con il presente. Un tempo che, da un lato, vi impedisce di credere alle cose belle ma che, per contro, vi coccola con sogni e pensieri.

Toro

Qualcosa vi convincerà a dare ragione agli altri, soprattutto se e quando si tratterà di cose pratiche e di lavoro. Ammetterete di non avere sempre ragione.

Gemelli

Attenzione a chi oggi si comporterà in modo piuttosto nervoso e insofferente. Voi, invece, siate consapevoli della vostra forza e non fatevi condizionare.

Cancro

La Luna litiga con Venere per fare le fusa a Marte. Questo significa che sarete più attenti e sensibili verso il lavoro e gli impegni, meno con le cose intime.

Leone

Questa Luna opposta potrebbe complicare un po’ le cose di lavoro, convincendovi a dedicare maggiore attenzione e anche pensiero alle cose di casa, quelle intime.

Vergine

Usate tutta la logica e il buon senso che Mercurio, nel segno, vi sa concedere. Fatelo per non cedere al nervosismo e alle provocazioni inutili di qualcuno.

Bilancia

Ci sono persone che possono intromettersi tra le vostre scelte, tra le decisioni del momento. Succede perché lo consentirete, perché non sarete gelosi di nessuno.

Scorpione

Per una volta sarete meno attenti alle promesse e alle speranze, preferendo invece tutto ciò che è solido, che si può toccare, misurare, vivere.

Sagittario

Non ascoltate una persona amica che potrebbe darvi un consiglio sbagliato, anche se in buona fede. Meglio fare sempre da soli, agendo in modo distaccato, indipendente.

Capricorno

Avrete voglia di agire in modo deciso, senza perdere tempo o energia in questioni di apparenza, senza dare troppa importanza a ciò che sembra. Solo alla sostanza.

Acquario

Questa Luna vi farà amare la forza di Marte, l’energia che decide e che si conquista ogni cosa. Sarete quindi molto meno in vena di dolcezza, di cose romantiche.

Pesci

Qualcuno si comporta in modo molto diretto, anche troppo, finendo per criticare ogni vostra proposta, ogni fantasia. Ma voi non fatevi scoraggiare, non cambiate idea.