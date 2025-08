Ariete

Qualcuno sembra essere in vena di litigare con tutto e con tutti, contestando regole e libertà. Meglio non farvi coinvolgere in inutili polemiche.

Toro

Attenzione a non essere troppo critici con tutto, finendo per non essere creduti, per diventare poco tolleranti. Considerate debolezze e paure di certe persone.

Gemelli

Una strana paura potrebbe rendervi più deboli rispetto a certe persone, a chi amate o vi è vicino. Meglio quindi non lasciare che un pensiero pesi sul vostro vivere.

Cancro

Anche se farete di tutto per credere solo alle promesse migliori, inevitabilmente qualcosa potrebbe complicare il vostro rapporto con la serenità. Peccato.

Leone

Questa Luna, in posizione difficile, potrebbe criticare ogni vostra parola e pensiero, finendo per convincervi a tacere, a non dire e a smettere di pensare.

Vergine

Attenzione a non diventare troppo critici e perfezionisti con qualcosa che dovrete fare adesso. Siate più tolleranti e non ricercate sempre una perfezione impossibile.

Bilancia

Giove, con il suo ottimismo quasi urlato, vi convincerà a ribellarvi a tutto ciò che non vi consente di fare come volete, a quelle realtà che ostacolano e che rallentano.

Scorpione

Davvero non avete alcun bisogno di pensare troppo, di mettere troppa logica in situazioni che, invece, hanno solo voglia di sognare. Siate leggeri, irresponsabili, folli.

Sagittario

Qualcosa potrebbe farvi sentire ancora più forti, ancora più capaci di affrontare realtà e situazioni. Nessun complesso di inferiorità, nessuna rinuncia.

Capricorno

Coltivate ambizioni e propositi importanti, per questo non avrete nessuna voglia di accettare i vostri limiti, di perdervi occasioni per colpa di una certa indecisione.

Acquario

Dare retta ad una Luna troppo impegnata e preoccupata per i risultati potrebbe complicare ogni dialogo, ogni discorso o confronto con qualcuno. Rilassatevi e sorridete prima di dire.

Pesci

Venere e la Luna vi convinceranno che avete ragione, che non vi sbagliate con niente e con nessuno. Sarete forse un po’ troppo ottimisti, eppure adatti ad ogni situazione.