Ariete

Conquisterete la voglia di dire e di apparire con il passare delle ore, sentendovi sempre più in dovere di spiegare, di non lasciare nulla al caso. Rompete i silenzi.

Toro

Il volume delle emozioni andrà calando, forse perché farete pace con certe regole, con una fantasia che vi invita a fare ordine, a non esagerare più con niente.

Gemelli

C’è, in voi, il bisogno di ribellarvi a certe realtà, di dire di no a chi forse cerca di imporvi qualcosa. Muovetevi con prudenza, non dando mai per scontato un risultato.

Cancro

Non mancheranno le giuste occasioni per andare d’accordo con qualcuno, conquistando intese e seduzione, arrivando al punto, convincendo persino una persona.

Leone

Dopo aver fatto tutti ciò che ritenete di dover fare, vi sentirete molto più tranquilli, sereni rispetto a persone e situazioni. Così da premiarvi con qualcosa di bello.

Vergine

Un dubbio potrebbe improvvisamente accendere, in voi, paure e emozioni. Come sempre vale il consiglio della logica, del saper affrontare tutto con il buon senso.

Bilancia

Bello poter vivere ogni cosa con leggerezza, persino quelle mezze verità che non vi fanno mai sentire troppo sicuri di niente. Lasciate fare al cielo, non vi sbaglierete.

Scorpione

Saprete ricordare a certe persone dei loro doveri, delle cose che non si devono e non si possono tralasciare. Perché davvero voi avete le idee molto chiare.

Sagittario

L’opposizione della Luna potrebbe rendervi un po’ irrequieti, forse perché non vi fidate completamente di certe persone, di quelle dinamiche che non sembrano funzionare.

Capricorno

Qualcuno saprà accettare il vostro modo di essere, perdonandovi eventuali contraddizioni, alcuni difetti. Usate il momento per migliorare le alleanze, le complicità.

Acquario

Dopo aver forse chiarito una posizione o un progetto, vi sentirete molto più sicuri delle vostre scelte, della situazione. Perché il confronto piò fare moltissimo.

Pesci

Potrebbe essere necessario dover ammettere o affermare qualcosa. Ma sarà uno sforzo che vi peserà, che rischia di compromettere un po’ il vostro umore.