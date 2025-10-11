Ariete

Le buone emozioni vi spingeranno a dire, a parlare, ad ammettere senza sforzo o paura. Un look da veri Ariete, un modo di esserci che vi renderà forti, luminosi.

Toro

La vostra Venere si oppone ad un confusissimo Saturno, per questo vi sentite tanto ribelli rispetto a regole e schemi che non sopportate. E che forse non servono.

Gemelli

La Luna vi è molto vicina, talmente tanto da rendervi luminosi, capaci di esprimere e di trasmettere energia, vitalità e entusiasmo per le piccole cose del momento.

Cancro

Decidete che la bellezza sia più importante di tutto, perché solo così potrete celebrare la vostra attitudine attuale verso le cose che piacciono, che si fanno amare.

Leone

Il vostro Sole dialoga con la Luna, in modo leggero e intelligente. Per questo saprete sempre parlare in modo adatto alla situazione, senza sbagliare, senza rinunciare.

Vergine

Quando si tratta di Venere sapete spesso fare cose speciali, inusuali. Venere che dal vostro segno vi spinge a ribellarvi, a fare cose diverse. E dovreste ascoltarla.

Bilancia

Siete persone equilibrate e rispettose di regole e schemi, ma non sempre. Stavolta prevale in voi la voglia e il bisogno di rompere certe abitudini, di fare come vi pare.

Scorpione

Attenzione a certe persone che non sempre sapranno prendersi le loro responsabilità o fare quanto hanno promesso. Fidatevi solo di voi stessi, è meglio.

Sagittario

Emozioni e seduzioni giocano un ruolo particolare in questo momento. Attenzione, dunque, a non lasciare troppo spazio alla bellezza, ricordandovi dei doveri.

Capricorno

Non sembra essere un buon momento per concentrarvi sul lavoro e sulle cose da fare. Meglio insomma rimandare, meglio distrarvi e rilassare la mente.

Acquario

Provate a non rimanere troppo a casa, a non lasciare che certe dimensioni intime occupino tutto il tempo e lo spazio. Concedetevi piccole fughe e momenti di libertà.

Pesci

Venere, in opposizione, rappresenta per voi una sfida con la bellezza. Provate a vivere qualcosa di speciale, di comodo, che vi porti dolcezza e seduzione.