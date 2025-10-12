Ariete

Attenzione a non lasciare troppo spazio alle emozioni, perché la voce della Luna rischia di rendervi molto pigri, poco disposti ad ascoltare gli altri, ad incontrare.

Toro

Per questa volta provate a non manifestare troppo apertamente le vostre emozioni, perché rischiereste di dire o di fare qualcosa di sbagliato, che non vi serve.

Gemelli

Saprete indovinare e capire che cosa vi serve per fare qualcosa, per mettere in pratica un’azione, una piccola impresa. Sarete pratici e veloci come sempre.

Cancro

L’arrivo della Luna, nel vostro segno, indica una vera e propria impennata d’energia che vi aiuterà a vivere in modo tonico e coraggioso ogni cosa, ogni sfida.

Leone

Non sempre sarà facile capire perché qualcuno non è di ottimo umore, non sorride, non funziona. Meglio essere pazienti e aspettare che tutto torni come prima.

Vergine

Facile ascoltare una Luna amica dei vostri sogni che si ribella alle cose imposte, agli impegni del momento. Non nascondete il vostro bisogno di libertà.

Bilancia

Certi pensieri o preoccupazioni vi portano già alle cose di lavoro, agli impegni dei prossimi giorni. Peccato, perché avreste voglia e bisogno di leggerezza.

Scorpione

Sarete di ottimo umore perché obiettivi, capaci di discutere ogni cosa, di affrontare con intelligenza i problemi e le questioni del momento. Diffondete il sorriso.

Sagittario

Qualcuno sembra preoccuparsi troppo di una questione pratica chiedendovi di fare, di essere d’aiuto, di non rimanere fermi. Giudicate voi se davvero serve.

Capricorno

Saturno litiga con la Luna complicando un po’ la qualità degli amori e delle relazioni in genere. Meglio quindi evitare le situazioni troppo affollate o molto social.

Acquario

Qualcosa sembra diventare meno divertente, meno piacevole. Dunque non prendetevi grossi impegni e cercate di vivere il presente in grande leggerezza, distrazione.

Pesci

Qualcosa che inizialmente vi pesa o vi va stretto saprà, con il passare delle ore, diventare più facile, sopportabile, possibile. Dovrete solo avere pazienza.