Ariete

Venere entra in opposizione riportando in primo piano le sfide del cuore, la potenza dei sentimenti. Per fortuna la Luna saprà sostenervi aiutandovi a crederci.

Toro

Tempo di perdervi un po’ di vista per dialogare meglio con certe persone, per essere ancora più concentrati su alcune realtà. Sarete ottimi osservatori e buoni consiglieri.

Gemelli

Il nuovo trigono di Venere vi renderà ancora più simpatici, sempre pronti ad inventare qualcosa per migliorare le energie, per sentirvi connessi al tutto.

Cancro

La Luna, nel vostro segno, vi aiuterà a vivere benissimo le dinamiche di casa, affrontando con il giusto spirito ogni cosa, ogni situazione. Vi prendete cura.

Leone

Sole e Luna litigano, non si capiscono, per questo potreste nutrire strane paure, preoccupazioni che non sembrano avere una ragione concreta.

Vergine

Venere se ne va rendendo molto più fortunate e funzionali le vostre azioni, il vostro impegno. Anche perché godete di un perfetto equilibrio tra passione e sentimento.

Bilancia

Il vostro pianeta preferito è Venere, per questo siete felici di poter convivere con questa energia. Amore, bellezza e equilibrio si prendono una rivincita.

Scorpione

Fate ogni cosa fino in fondo, senza imporvi troppo, senza dover apparire per forza. Consapevoli che i migliori risultati spesso si ottengono in silenzio, quando non si dice.

Sagittario

Giove e la Luna sono vicinissimi, indicando un momento in cui qualcuno si prenderà cura di voi, aiutandovi, spingendovi a fare sempre la cosa giusta. Non siete soli.

Capricorno

Venere riaccende dinamiche professionali che avevate forse un po’ trascurato o dimenticato. Sentite, forte e chiaro, il bisogno di fare la vostra parte.

Acquario

Respirate un’aria migliore, una leggerezza diversa che vi fa stare bene, che vi fa sentire più vicini a tutto ciò che vi piace. Affrontate con ottimismo il momento.

Pesci

Non sentite più il bisogno di dire e di manifestare ciò che sentite, per questo saprete riflettere, pensare e inventarvi qualcosa di diverso, di speciale. Fatevi ispirare.