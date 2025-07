Ariete

Ci sono cose, non sempre facili da capire o da scorgere, che vi allontanano da qualcuno, rendendovi più sensibili alle cose che non condividete. Succede, non sentitevi in colpa.

Toro

Una persona amica sembra pensare e agire in modo diverso dal vostro, mettendovi in discussione. Prima di arrabbiarvi chiedetevi però se non abbia ragione.

Gemelli

Urano è da poco nel vostro segno, normale che la sua originalità non sempre vi convinca. Accettate qualche disagio con le cose che cambiano, che non vi lasciano tranquilli.

Cancro

Sarete perfettamente capaci di apprezzare le vostre nuove fortune targate Giove, le nuove occasioni che il pianeta grande e fortunato sembra concedervi.

Leone

Non aspettatevi sempre consensi e collaborazione da parte di qualcuno circa un vostro progetto, qualcosa che avete in mente. Perché ci saranno diverse opinioni.

Vergine

Questa Luna vi aiuterà a vedere le cose da un altro punto di vista, consentendovi di capire che cosa pensano gli altri, su cosa stanno puntando.

Bilancia

Non sempre avrete troppa voglia di dedicarvi a piccole cose, a compiti e doveri di cui non capite il valore, il senso. Sarete insomma insofferenti a certe fatiche.

Scorpione

La Luna sembra spingervi verso qualcosa di bello e di divertente, ma per potervi concedere questo piccolo lusso dovrete scontrarvi forse con qualcuno. Scegliete.

Sagittario

Questo cielo vi consente di dare un po’ meno retta a Venere e al suo bisogno di esprimere dolcezza, per concentrarvi invece su voi stessi, sulle vostre esigenze.

Capricorno

Davvero avete voglia di motivare qualcuno con le parole, ma anche con quei gesti che sanno convincere più di mille propositi. Sarete altruisti e sempre attenti agli altri.

Acquario

Avrete voglia di impegnarvi ma a modo vostro, in modo adatto alle vostre esigenze, rispettando quelle visioni e quegli spazi che vi convincono. Per non sbagliare.

Pesci

La Luna attraverserà il vostro segno portando passione, sogno e voglia di fare qualcosa di bello. Qualcosa che vi somigli, che non abbia fretta e che non si debba condividere per forza.