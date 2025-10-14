Ariete

Qualcuno si fa sentire, mettendo in discussione vecchie questioni, provando a riguardare ad ogni cosa in modo diverso. Chiedendovi impegno e attenzione.

Toro

Certe riflessioni e certi processi interiori sembrano rallentare, prendendosi una pausa. Per questo sarete curiosi di capire, di affrontare, di agire.

Gemelli

Venere connette mille pianeti nei segni d’aria, come il vostro. Ecco perché saprete arrivare ovunque ma con le buone maniere, agendo e imponendovi un po’.

Cancro

La Luna abbandona a malincuore il vostro segno consegnandovi un tono emotivo meno brillante, meno rumoroso. La vostra energia si sposta verso il fare, verso l’agire.

Leone

Plutone, dall’opposizione, si prende una pausa, smettendo di farvi domande, di chiedervi chiarezza e coerenza in ogni cosa. Sentitevi comodi tra le pieghe della verità.

Vergine

Sperimenterete il valore delle cose fatte in modo normale, solito, quelle che forse non brillano per fantasia ma che funzionano. La concretezza vi sedurrà.

Bilancia

Davvero Venere, dal vostro segno, compie mille aspetti. Per questo vi sentirete piacevolmente sotto esame, sempre pronti a capirvi, ad osservarvi.

Scorpione

Mercurio si avvicina velocemente a Marte facendo crescere in voi pensieri e intuizioni. Usate la vostra energia anche per comprendere, per scoprire cose.

Sagittario

Momento in cui sogni e promesse si confrontano con il reale, per capire se sono possibili e credibili oppure no. Siate sinceri con voi stessi, obiettivi con ogni cosa.

Capricorno

Grazie a Venere, vi metterete a confronto con mille situazioni e realtà. Indovinando le contraddizioni del momento, imparando a distinguere cosa non va per correggervi.

Acquario

Plutone si ferma e torna indietro, raccontandovi tutta la bellezza delle cose fatte con calma, senza fretta e con grande attenzione. Non rincorrete niente e nessuno.

Pesci

Rallentano le passioni, si abbassa leggermente il volume delle emozioni. Per questo sembrate indossare un look più tranquillo, meno sensibile ad ogni cosa.