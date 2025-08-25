Ariete

Amori e intese si fanno molto più facili e divertenti grazie alla nuova amicizia di Venere. Date libero sfogo alle passioni, a tutte le richieste del cuore.

Toro

La Luna lavora per voi e per la vostra serenità. Luna che saprà coccolare le vostre emozioni, che vi aiuterà a stare lontani da ciò che non vi piace e non vi aiuta.

Gemelli

Userete maggiore bellezza e sensualità nel modo di vivere i rapporti, nello stile che userete per stare con gli altri, in mezzo alla gente. E sarà facile notarvi.

Cancro

Perdete la compagnia di Venere, di quella bellezza che rende persino facile credere nel futuro, nelle cose che verranno. E subito avete bisogno di qualche coccola.

Leone

Venere, ora nel segno, aggiunge forza e convinzione al vostro modo di vivere e di fare. Per questo vi sentirete capaci di fare ciò che volete, difendendo le vostre idee.

Vergine

La Luna, nel segno, vi aiuterà a fare meglio ogni cosa, forse perché saprete dire di no a tutte quelle cose che pesano inutilmente, a quegli obblighi che non servono a niente.

Bilancia

Finalmente Venere non è più una forza nemica, non complica più il vostro rapporto con le cose che volete fare, con le azioni. E avete già voglia di ricominciare a fare qualcosa.

Scorpione

La nuova quadratura delle forze dell’armonia complica un po’ il vostro modo di vivere amori e intese, peccato. Per fortuna, però, questo non vi impedirà di fare qualcosa a cui tenete.

Sagittario

Davvero la Luna vi rende impazienti, incapaci di accettare ritardi o complicazioni, sempre pronti ad agire, a fare qualcosa di nuovo. Difficile trattenervi.

Capricorno

Migliorano le relazioni, il modo che avete di stare con gli altri e di farvi fare compagnia. In più la Luna vi aiuterà a riconoscere i vostri errori, diventando subito simpatici a qualcuno.

Acquario

La nuova opposizione di Venere parla di un momento in cui davvero il vostro segno dovrà fermarsi e dedicare attenzione alle persone vicine. Non sfidate nessuno.

Pesci

Questa Luna opposta sarà scomoda ma saggia. Perché saprà farvi notare quali sono i veri limiti del vostro fare, quali cose non dovreste ambire, non dovreste ricercare.