Ariete

Qualcosa non vi aiuta a percepire la migliore energia vitale in voi stessi, per questo potreste entrare in competizione con qualcuno, o preferire non farvi coinvolgere in niente.

Toro

I vostri sogni, le vostre idee e visioni, stavolta non sembrano andare d’accordo con i pensieri e le convinzioni di qualcuno. Sarà importante trovare un compromesso.

Gemelli

Avrete la possibilità di mettere in evidenza il vostro sapere, tutto ciò che proviene da voi e che aiuta a conseguire uno scopo, un obiettivo. E non rinuncerete a farlo.

Cancro

Non smettete di coltivare passioni, di preferire qualcosa per sentirvi forse migliori, per stare bene con le vostre idee. Non piegatevi alla forza o alla premura.

Leone

Il Sole e la Luna si parlano, collaborano, aiutandovi a vivere le vostre immancabili passioni ma con una punta di emozione, con la certezza di fare bene.

Vergine

Marte e la Luna si fronteggiano, così che la vostra energia e la vostra voglia di fare si scontrino con certi pensieri, con quegli scrupoli che vi arrivano da qualcuno.

Bilancia

Saranno proprio le piccole cose a farvi stare bene, a convincervi di fare la cosa giusta, che non vi sbagliate con niente. Iniziate dai dettagli per fare un buon lavoro.

Scorpione

Ascoltare la Luna, concedendovi una giornata ricca di fantasia e di forza vitale, potrebbe andare contro le vostre idee, contro ciò che vorreste dimostrare agli altri. Difficile scegliere.

Sagittario

Ascoltate voi stessi, quell’istinto profondo che vi consiglia di non avere premura di fare, di ottenere qualcosa in modo veloce e deciso. Rispettate certi valori.

Capricorno

Attenzione a non dire e a non parlare in modo troppo impulsivo per non accendere tensioni, per non ferire magari qualcuno. Fate di tutto per essere più diplomatici.

Acquario

Non sempre ciò che deciderete di fare potrebbe giovare al lavoro, al conseguimento di certi obiettivi. Succederà perché vi muoverete in modo spontaneo.

Pesci

Avete voglia di cose luminose, di qualcosa che vi dia coraggio, che vi faccia sentire migliori. Per questo non sopporterete tutto ciò che porta fatica, rabbia.