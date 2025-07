Ariete

La Luna vi è vicina, connettendo le vostre emozioni con mille energie, con tantissime proposte, tutte da vivere, da interpretare. E avrete voglia di evadere dalle solite cose.

Toro

Bello concedersi un momento silenzioso e tranquillo, un frangente in cui ridare importanza alle cose che avete scelto, alle situazioni che preferite vivere.

Gemelli

Sembra che questo cielo abbia voglia di darvi ragione, di assecondare desideri e gusti del momento. Non dovrete avere paura di chiedere, di fare proposte.

Cancro

Questa Luna in quadratura saprà portarvi a comprendere certe realtà che si nascondono tra i pensieri e le incertezze di chi amate. Sarete molto empatici, profondissimi.

Leone

Non vorrete dare nulla per scontato, ma proverete invece a capire meglio ciò che pensa qualcuno, di cosa paura, quali energie preferisce. Avvicinandovi agli altri.

Vergine

Preoccuparvi e aiutare qualcuno nel fare qualcosa, potrebbe paradossalmente allontanarvi da lui. Meglio, quindi, non essere troppo attenti con nessuno.

Bilancia

Questa Luna opposta vi ricorderà, con un certo vigore, delle cose che sono importanti. Luna che vi dirà perché non ha senso credere solo nella fortuna.

Scorpione

Non vi è nulla di male nel decidere di dedicare un po’ di tempo alle cose che hanno bisogno di essere risolte, gestite e riordinate. Dedicatevi ai dettagli, alla chiarezza.

Sagittario

Luna e Urano si parlano e provano a collaborare, consigliandovi di essere parecchio originali e coraggiosi con le cose che vi divertono, con passioni e distrazioni.

Capricorno

Sarà un momento in cui provare a raccontare a qualcuno delle vostre insicurezze più intime e nascoste. Fatelo ora, perché chi vi ascolta saprà capirvi.

Acquario

Le emozioni sapranno correggere i discorsi, colmando le lacune della comunicazione. Là dove non parla la logica dirà l’affetto, così da poter esprimere bene tutto.

Pesci

Non è il momento migliore per provare a fare qualcosa di difficile e di delicato. Non fatelo ora perché non sempre sareste consapevoli dei vostri limiti.