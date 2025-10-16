Ariete
L’amicizia della Luna sarà la migliore promessa del momento. Ovvero quella forza interiore che vi consentirà di non perdere mai di vista niente, di non rinunciare.
Toro
Lentamente le energie del momento passeranno dalla vostra parte, facendovi sentire molto più comodi rispetto alle cose che vi circondano. Prendetevela comoda.
Gemelli
Provate a considerare meglio la vostra voglia di cambiamento, quello stile che vi porta a sostituire, ad essere diversi, migliori. Davvero avete bisogno di fare altro?
Cancro
Avrete sempre più voglia di parlare, di dire, di interagire con il presente per non essere dimenticati, trascurati. Vi sentirete parte di un sistema, di certe dinamiche.
Leone
Gli entusiasmi e le passioni non hanno necessariamente bisogno di fretta, di velocità. E voi, che siete un segno fisso, lo sapete bene. Rallentate senza annoiarvi.
Vergine
Qualcosa, forse un dettaglio o il gesto di qualcuno, migliorerà sensibilmente il vostro umore, facendovi sentire molto più forti, più lucidi e sereni.
Bilancia
Umori e emozioni si rilassano, si nascondono, regalandovi così un tempo facile e limpido, un modo di fare che non si faccia condizionare da niente e da nessuno.
Scorpione
Non vi sentite più giudicati o criticati, non percepite più la fretta e la responsabilità delle cose che dovete fare. Riacquistate un mood leggero e sereno.
Sagittario
Le emozioni si caricano di forza, di vitalità e di passione, per questo non ascolterete chi vi consiglia le piccole cose, le mezze soluzioni. Vi muoverete alla grande.
Capricorno
Lentamente crederete sempre di più ai vostri sogni, dando peso e forma alle speranze che vi muovono, che vi appassionano. Dovrete solo aspettare le stelle.
Acquario
Riuscirete a far tacere paure e emozioni, riuscirete a stabilire un contatto ed una intesa molto migliori con le persone vicine, quelle che contano per davvero.
Pesci
La vera nemica del momento potrebbe essere la fretta, quella strana voglia di fare velocemente che rischia invece di rendere tutto meno bello, più complicato. Rallentate.