Ariete

L’amicizia della Luna sarà la migliore promessa del momento. Ovvero quella forza interiore che vi consentirà di non perdere mai di vista niente, di non rinunciare.

Toro

Lentamente le energie del momento passeranno dalla vostra parte, facendovi sentire molto più comodi rispetto alle cose che vi circondano. Prendetevela comoda.

Gemelli

Provate a considerare meglio la vostra voglia di cambiamento, quello stile che vi porta a sostituire, ad essere diversi, migliori. Davvero avete bisogno di fare altro?

Cancro

Avrete sempre più voglia di parlare, di dire, di interagire con il presente per non essere dimenticati, trascurati. Vi sentirete parte di un sistema, di certe dinamiche.

Leone

Gli entusiasmi e le passioni non hanno necessariamente bisogno di fretta, di velocità. E voi, che siete un segno fisso, lo sapete bene. Rallentate senza annoiarvi.

Vergine

Qualcosa, forse un dettaglio o il gesto di qualcuno, migliorerà sensibilmente il vostro umore, facendovi sentire molto più forti, più lucidi e sereni.

Bilancia

Umori e emozioni si rilassano, si nascondono, regalandovi così un tempo facile e limpido, un modo di fare che non si faccia condizionare da niente e da nessuno.

Scorpione

Non vi sentite più giudicati o criticati, non percepite più la fretta e la responsabilità delle cose che dovete fare. Riacquistate un mood leggero e sereno.

Sagittario

Le emozioni si caricano di forza, di vitalità e di passione, per questo non ascolterete chi vi consiglia le piccole cose, le mezze soluzioni. Vi muoverete alla grande.

Capricorno

Lentamente crederete sempre di più ai vostri sogni, dando peso e forma alle speranze che vi muovono, che vi appassionano. Dovrete solo aspettare le stelle.

Acquario

Riuscirete a far tacere paure e emozioni, riuscirete a stabilire un contatto ed una intesa molto migliori con le persone vicine, quelle che contano per davvero.

Pesci

La vera nemica del momento potrebbe essere la fretta, quella strana voglia di fare velocemente che rischia invece di rendere tutto meno bello, più complicato. Rallentate.