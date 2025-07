Ariete

Facile andare d’accordo con gli altri, scambiando parole e idee, arricchendovi di spunti e di nuove informazioni. Tutto succede grazie ad una Luna che collabora.

Toro

Vi sentirete capaci di fare e di agire perché percepirete un certo sostegno da parte delle persone vicine. Sarete incoraggiati da chi apprezza ciò che fate.

Gemelli

Venere e la Luna si parlano, facendo sì che ogni vostro sogno e desiderio sia sempre rispettoso delle emozioni, ma anche di uno stile che vi piace, che vi illumina.

Cancro

Speciale questa Luna, anche se quadrata. Grazie a lei, infatti, saprete usare intelligenza con il lavoro pur rispettando i sentimenti, le piccole debolezze.

Leone

Questa Luna vi è simpatica, perché vi dà ragione e perché è sempre pronta ad offrirvi una mano, un aiuto. Per questo vivrete in modo gentile il presente, con consapevolezza.

Vergine

Per una volta, lasciate che siano proprio gli altri a prendersi cura di voi, preoccupandosi per ciò che fate, per le cose che vivete. Accettate consigli, imparate a ricevere.

Bilancia

Se decidete di ascoltare la Luna, che vi spinge ad avvicinarvi agli altri, allora lo farete usando bellezza e buon senso, senza sbagliare. Tempo di connettervi al cuore di qualcuno.

Scorpione

Dimostrate di essere persone che sanno e che possono prendersi cura anche dei dettagli, di quelle piccole cose che sanno però rassicurare chi ci sta vicino.

Sagittario

Potrebbe essere davvero un momento divertente e fortunato per il cuore, un cielo che darà grandi soddisfazioni al cuore rendendo ogni situazione divertente, simpatica.

Capricorno

Sentite il bisogno di trattare cose e persone di casa con estrema dolcezza, provando ad instaurare un vero dialogo, cercando di costruire intese che siano durature.

Acquario

Parlerete con estrema eleganza, in modo gentile, eppure anche capace di dire sempre e solo la verità. Per questo le vostre parole funzioneranno, si faranno capire.

Pesci

Vi muoverete rispettando limiti e misure, e facendoci così sempre una buona figura. Riuscendo anche a conquistarvi l’apprezzamento degli altri. Bello essere dei Pesci!