Ariete

Adorate gettare il cuore oltre l’ostacolo, muovendovi con vera passione e tanto entusiasmo verso gli obiettivi, verso tutto ciò che amate. Attenti però a non sottovalutare.

Toro

Facile promettere e impegnarsi senza aver capito, senza aver forse valutato lo sforzo necessario. Qualcosa potrebbe richiedere più di quanto pensate, andateci piano.

Gemelli

Qualcuno non sembra possedere il giusto entusiasmo, e l’energia vitale necessaria, per fare qualcosa di bello o di importante. Non siate troppo esigenti.

Cancro

Giove non smette di dire, di proporre, di farvi sentire forti e potenti, ma ora la sua energia fa i conti con il Sole. Siate insomma meno ambiziosi e più concreti.

Leone

Non crederete a certe promesse di fortuna nelle quali è bello sperare ma che poi non sempre funzionano. Siate cauti con gli entusiasmi per non soffrire poi una delusione.

Vergine

Come spesso succede, toccherà a voi fare la parte di quelli saggi, di coloro che evidenziano limiti e problemi. Qualcuno vive un sogno, ma voi gli ricorderete la realtà.

Bilancia

Compiti e professioni si aspettano molto e in modo diverso da come ve lo immaginereste. Per questo potreste spesso sentirvi inadatti a qualcosa, non all’altezza.

Scorpione

Non lasciatevi rallentare da piccole cose, da tutto ciò che è piccolo e che può essere superato facilmente. Puntate alla sostanza, a ciò che davvero conta.

Sagittario

Non sempre i nostri aiuti vengono apprezzati, non sempre sono richiesti. E lo sperimenterete ora, ricevendo scarsa soddisfazione per uno sforzo, per un gesto gentile.

Capricorno

Il Sole sembra ricordarvi di tutte quelle responsabilità che non vi abbandonano mai, nemmeno per un istante. E che vi impediscono di fare altre cose.

Acquario

Qualcuno non sembra brillare affatto per ottimismo e per capacità di credere alle occasioni del momento. E toccherà a voi dare la giusta motivazione a tutto.

Pesci

Sole e Giove si scontrano, per questo sperimenterete scarsi entusiasmi e una forza vitale piuttosto incostante. Cercate di evitare tutti gli sforzi che non sono indispensabili.