Ariete

Qualcuno sembra credere in cose e pensieri che non funzionano, ma non sempre ne sarà consapevole. Per questo dovreste fare di testa vostra, senza ascoltare chi sbaglia.

Toro

Attenzione a non promettere, a non dire cose per cui sarebbe poi difficile tornare indietro, correggendo parole e affermazioni. Siate prudenti, siate sicuri di aver capito.

Gemelli

Nonostante qualcuno sia particolarmente ottimista, voi siate consapevoli delle vostre indecisioni e incertezze evitando di imporvi qualcosa di definitivo.

Cancro

Una Luna davvero bellissima parlerà con il vostro Giove, portando davvero in alto le idee, aiutandovi a credere solo e soprattutto nella fortuna delle cose. Bella sensazione.

Leone

Mercurio inizia a retrogradare dal vostro segno, bloccando di fatto certi progetti e programmi, ricordandovi che davvero è estate. Non imponetevi alcuno sforzo logico.

Vergine

Dovrete convincere Marte che non vi potete permettere di rincorrere nulla, che avete bisogno di capire meglio le proposte del presente. Prendetevela comoda per non sbagliare.

Bilancia

Per una volta fidatevi veramente delle idee di qualcuno, credendo nel suo modo di fare, nelle visioni sempre luminose, costruttive. Per una volta date ragione, date fiducia.

Scorpione

Provate a raccontare e a condividere soprattutto una certa bellezza, tutti quei pensieri che sanno portare gentilezza, armonia e buone intenzioni. Da voi ci si aspetta il meglio.

Sagittario

Di fronte alle nuove incertezze di qualcuno, voi reagirete con un ottimismo speciale, confortando e sostenendo chi smarrisce le intenzioni, chi non sa bene cosa fare.

Capricorno

Speciale questa Luna che vi diverte, che vi aiuta a creare parole e situazioni. Speciale questo vostro umore che saprà contagiare gli altri con la sua bellezza.

Acquario

Concedetevi un momento fatto di silenzio, un tempo che non dica e che non sfidi i malintesi di un Mercurio sbadato. Rimandate le spiegazioni, i chiarimenti.

Pesci

Mercurio si ferma, confondendo certe persone e rendendo meno chiara la percezione di qualcuno. Voi, però, saprete accettare e perdonare ogni indecisione.