Ariete

Apprezzerete soprattutto la libertà delle piccole cose, quei lussi minimi che sanno però migliorare la qualità del tutto. Concentratevi sui dettagli, godete del momento.

Toro

Sentirete, forte e chiaro, il bisogno di pensare in modo diverso e interessante, concedendovi piccole fughe di fantasia. Avete bisogno di stimoli, di proposte.

Gemelli

Trascorrere del tempo in casa, o con certe persone, vi aiuterà a vivere meglio voi stessi, riscoprendo qualcosa che avevate forse dimenticato. Usate la lentezza.

Cancro

Dite, parlate e muovetevi senza paura, senza timore di contraddire qualcuno che, evidentemente, si sbaglia. Le stelle sono dalla vostra parte, non fermatevi.

Leone

Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa fare e quando farlo, ma agite in modo autonomo. Perché siete voi quelli che hanno capito, che hanno colto il senso.

Vergine

La Luna brilla nel vostro segno rendendovi speciali, importanti. Perché sarete voi a decidere umori e direzioni del momento, voi quelli che farete capire il senso delle azioni.

Bilancia

Qualcosa vi spinge a ribellarvi agli obblighi. Una rivolta che farete però in modo gentile e delicato, senza cioè scontrarvi con nessuno, senza rompere le armonie.

Scorpione

Ottima l’intesa tra la Luna e i pianeti che brillano nel vostro segno. Per questo, ogni azione o iniziativa funzioneranno, per questo vi sentirete bene con tutto.

Sagittario

La Luna vi lascia liberi di scegliere ciò che farete in questo momento, senza aggiungere consigli e senza vietarvi nulla di importante. Muovetevi seguendo l’istinto.

Capricorno

Attenzione a non voler stabilire precedenze e urgenze per gli altri, perché non sempre avreste ragione, non sempre gli altri vi ascolterebbero. Concentratevi su voi stessi.

Acquario

Qualcuno sceglierà di muoversi e di agire in modo tonico, veloce e curioso, finendo per farvi sentire meno rapidi, meno performanti. Ma il momento vi concede la calma.

Pesci

L’opposizione della Luna vi aiuterà a capire l’importanza di essere liberi, di poter, cioè, fare anche quelle cose che le abitudini vi impediscono di scoprire. Andate oltre.