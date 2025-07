Ariete

Siete piuttosto sensibili e concentrati sulle cose pratiche, sulle spese, su tutto ciò che vi costa fatica. Però saprete prendere la decisione giusta, fidatevi di voi.

Toro

La Luna, vicinissima, vi convincerà a parlare di meno facendo però cose che vi avvicineranno agli altri, che vi faranno sentire più adatti a esprimere amore, sentimento.

Gemelli

Qualcosa sembra frenarvi, sembra convincervi ad essere più cauti, anche per non cadere negli errori di quel Mercurio retrogrado. La prudenza prima di tutto.

Cancro

Qualcosa vi aiuta a credere nei sogni, nelle rare occasioni che la fortuna ci concede. Per questo vi muoverete in modo deciso, intenso, descrivendo passione per il presente.

Leone

Mercurio e la Luna litigano, mettendovi di fronte ad una scelta: meglio ascoltare il cuore o la testa? Date la precedenza all’istinto, ai sentimenti, per non sbagliare.

Vergine

Marte, ben piazzato nel vostro segno, dialoga con una Luna forte e orgogliosa, per questo le vostre passioni troveranno un senso, uno scopo, una missione.

Bilancia

Anche per questa volta, dovreste davvero ascoltare gli altri e accettare consigli, indicazioni. Perché Mercurio è distratto, e potrebbe farvi credere cose non vere.

Scorpione

Sentitevi finalmente liberi di esprimere i vostri sentimenti, di avvicinarvi a chi amate senza paura, senza dubbi. Perché le stelle vi aiuteranno a coccolare il cuore.

Sagittario

Spiegate a qualcuno che davvero non è il caso di occuparsi di piccole cose, perché esagera. Convincete una persona a cui tenete ad essere libera di vivere, di respirare.

Capricorno

Luna e Marte saranno ottimi complici di questo momento. Saranno le energie che vi aiuteranno a divertirvi senza sentirvi in colpa, convinti di fare la cosa giusta.

Acquario

Attenzione a quel Mercurio in vena di chiacchiere e di parole ma che si sbaglia spesso. Misurate e pesate le parole, le espressioni, così da non dare messaggi sbagliati.

Pesci

Per tenere sotto controllo la ruvidezza di quel Marte opposto usate la grande dolcezza di una Luna forte e amica. Prima di agire o di parlare caricatevi di bellezza.