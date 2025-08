Ariete

L’estate semina in voi una certa insofferenza verso tutto ciò che vi limita e che vi impedisce di essere completamente liberi di andare, di partire. Impossibile darvi torto.

Toro

Continua la vostra attitudine verso una parola che sia libera di dire, verso espressioni che non si limitano, che non tengono conto di certe regole. Nessun segreto.

Gemelli

Mercurio vi aiuta a mettere a fuoco certe realtà che la luce solare prima nascondeva. Eppure, ancora non capirete bene certe verità, alcune situazioni.

Cancro

Non smettete di proteggere le vostre idee, quelle convinzioni che vi aiutano a vivere meglio ogni cosa, credendo nella fortuna delle stelle. Non fatevi rallentare.

Leone

Accettate di vivere anche con idee sbagliate, con pensieri approssimativi, perché l’estate è anche libertà di poter credere a ciò che ci piace, che ci convince a stare meglio.

Vergine

L’estate vi aiuterà a vivere qualcosa di incerto senza paura, senza preoccuparvi troppo di niente. Ottimo spunto per affrontare in modo disinvolto ogni problema.

Bilancia

Sembrate non essere più così intolleranti verso obblighi e impegni, non così intransigenti circa quella libertà estiva a cui non volete proprio rinunciare. Vi rilassate.

Scorpione

La Luna è ancora vicina a voi, ancora complice delle emozioni e dei pensieri. Per questo vivrete intensamente ogni cosa, ricercando spunti e possibilità per stare meglio.

Sagittario

Mettete in gioco tutto il vostro amore per l’avventura, per le sfide con il cielo. Giove è forte e speciale, per questo dovreste credere di più in quello che potete fare.

Capricorno

Per poter dimostrare gentilezza e bellezza a qualcuno a cui tenete, dovrete prima rinunciare alle vostre insicurezze, dimostrandovi attenti e concentrati su qualcosa.

Acquario

Inutile ostinarvi a voler spiegare, a voler dire qualcosa di preciso e di concreto. Perché i moti all’indietro dei pianeti vi impediranno di parlare chiaro. Aspettate.

Pesci

Non impeditevi di vivere qualcosa di bellissimo per un problema inutile, o perché non avete troppo chiara una certa situazione. Fidatevi invece della fortuna e osate.