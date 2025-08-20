Ariete

Tantissima la voglia e il bisogno di stare in intimità con la persona giusta, con chi sa come tenere acceso il vostro cuore, le vostre migliori attenzioni. Amerete.

Toro

Bellissimo avere la sensazione di poter dire ogni cosa ma a modo vostro, usando le parole che preferite, muovendovi bene con persone e situazioni. Ringraziate la Luna.

Gemelli

Non rimandate alcune iniziative o certe azioni, perché in questo momento il cielo vi rende capacissimi di fare bene le cose che contano, di non sbagliare mai con niente.

Cancro

Venere e la Luna si abbracciano nel vostro segno, facendovi vivere una dolcezza importante, aiutandovi a vivere tutte quelle emozioni che non hanno paura di esagerare.

Leone

Il Sole inizia ad avvicinarsi all’uscita dal vostro segno, per questo dovreste sfruttare la sua presenza per brillare, per fare tutte quelle cose che hanno bisogno di luce, di protagonismo.

Vergine

Saprete dare un valore e un significato speciali alle vostre azioni, coltivando la precisa sensazione di fare ciò che serve, di non sprecare tempo. E subito vi sentite bene.

Bilancia

Nulla potrà disturbare il vostro veloce e personalissimo idillio con questo momento, con le azioni di un presente fatto apposta per piacervi. Nulla vi stanca.

Scorpione

Arrendetevi ad una dolcezza che è difficile non amare, a quelle buone intenzioni che sapranno rendervi migliori, farvi apprezzare la bellezza intorno a voi.

Sagittario

Sarà bellissimo notare come qualcuno si muove in modo misurato, senza mai esagerare con niente, dando sempre la giusta importanza ad ogni cosa. Equilibrio.

Capricorno

Non potrete non confrontarvi con persone che hanno voglia di gentilezza, di coccole inaspettate sotto il caldo sole estivo. E farà bene anche a voi concedervi un’emozione.

Acquario

Scegliete di investire parte del vostro tempo per coltivare piccole cose, prendendovi cura del vostro benessere, mettendo in ordine idee e spazi. Vi farà bene.

Pesci

Passione, fantasia e dolcezza, questi i bellissimi ingredienti per un giorno che saprà dare soddisfazione alla parte migliore di voi. Siate ambiziosi con il cuore.