Ariete

Nelle vostre parole si potrà trovare di tutto. Originalità, precisione, insofferenza e grandi verità. Per questo sarà bellissimo ascoltarvi, scoprire cose nuove.

Toro

Luna e Urano si danno appuntamento in Toro per ricordarvi l’urgenza di certi cambiamenti, di certe iniziative che dovrete prendere adesso, senza rimandare ancora.

Gemelli

Le vostre emozioni si faranno veloci, luminose, capaci di affrontare impegni e insicurezze, di farvi arrivare anche dove solitamente avete paura di essere. Sarete coraggiosi.

Cancro

La Luna cercherà di rendervi impazienti, insofferenti verso una realtà che va forse troppo piano. In realtà, tutto sembra essere sotto controllo, dunque smettete di preoccuparvi.

Leone

Ascoltate la Luna, forte e coraggiosa, che vi aiuterà a vivere qualcosa di nuovo e di diverso insieme a qualcuno. Non siate timidi con il destino e fate ciò che sentite giusto.

Vergine

Il vostro cielo sembra mettervi di fronte a mille cose e occasioni, tutte da vivere e da accettare senza troppi problemi. Apritevi anche a quelle cose che non capite.

Bilancia

Saprete convincervi dell’importanza di vivere ogni cosa con immancabile leggerezza, di non prendere mai nulla troppo sul serio, di non considerare niente come impossibile.

Scorpione

Divertitevi a sfidare il presente, alzando un po’ il livello delle ambizioni, osando con qualcosa di più. Perché le stelle funzionano, e potrebbero darvi ragione.

Sagittario

Sarete generosissimi con qualcuno, aiutandolo a credere in qualcosa di speciale e di poco prevedibile. Contagerete gli altri con il vostro coraggio, con la vostra voglia di avventura.

Capricorno

Davvero non avete ragione di rifiutare un po’ di svago, quel sano divertimento che farà benissimo all’umore del momento. Rilassatevi per poi fare meglio.

Acquario

Una situazione che vi sembra poco chiara e difficile da capire potrebbe inaspettatamente trasformarsi in una buona occasione. Vi basterà credere alla fortuna.

Pesci

Interessante il modo in cui parlerete, le cose che direte, ma soprattutto lo stile che accompagnerà le vostre parole. Difficile, anzi impossibile, non amare i discorsi dei Pesci.