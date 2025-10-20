Ariete

Qualcuno dovrà forse darvi ragione facendo come fa voi suggerito, come indicato. Una piccola soddisfazione pratica che conferma la lucidità delle vostre visioni.

Toro

Marte e Mercurio si uniscono dall’opposizione, spingendovi ad usare un linguaggio adatto ai vostri interlocutori, ad essere più chiari, più diretti e più precisi.

Gemelli

Dovrete investire parte della vostra energia per fare piccoli compiti, per gestire situazioni che devono cambiare, che devono essere risolte. La forza non vi manca.

Cancro

Tempo di esprimere passioni e desideri in modo libero, fluido, spontaneo. Lasciate parlare il cuore, per non tacere quelle cose che hanno bisogno di venire allo scoperto.

Leone

Scegliete di affrontare, con il dialogo e con l’ascolto, una questione personale che vi sta forse creando disagio, tensione e insoddisfazione. Le parole serviranno.

Vergine

A volte persino la cauta e misuratissima Vergine riesce a dire e a comportarsi in modo deciso, tonico, tosto. E stavolta lo farete per davvero, con qualche risultato.

Bilancia

Vietato intestardirvi con certe questioni pratiche. Meglio, invece, aprirvi al confronto, all’ascolto di consigli e di esempi che vi aiuteranno a capire cosa serve fare.

Scorpione

Mercurio incontra quel Marte bellissimo che brilla accanto a voi. Per questo vi sentirete particolarmente veloci, capaci di cogliere al volo verità e messaggi.

Sagittario

Qualcuno si accende di energia, di una passione speciale che non sempre potete riscontrare negli altri. Lasciatevi coinvolgere dagli altri in qualcosa di bello.

Capricorno

I vostri pensieri sembrano vestire quella forza calda e speciale che fa parte del vostro segno, del vostro modo di essere. Per questo la mente andrà lontano.

Acquario

A volte respirate l’urgenza di certe questioni: qualcosa a cui reagite e rispondete a modo vostro, ovvero con intelligenza, con uno sforzo di comprensione.

Pesci

Non sarà così facile far cambiare idea a qualcuno circa qualcosa. Perché riscontrerete differenze, perché altri danno importanza a ciò che per voi conta poco.