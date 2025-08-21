Ariete
Vivete ricercando bellezza e divertimento in ogni cosa, agendo in modo leggero, per incontrare sempre la luce, la connessione con cose e con persone del momento.
Toro
Avete bisogno di sentirvi vicini a mille cose e situazioni, rinunciando forse ad una certa libertà o indipendenza in nome di qualcosa di vero, di importante.
Gemelli
Bellissima la sensazione di essere connessi con tutto, di poter insomma dialogare facilmente con chi vi sarà vicino, senza troppi ostacoli, capendosi veramente.
Cancro
Vi impegnerete e vi darete da fare anche alla luce degli errori di qualcuno, dei limiti di chi non sembra agire in modo perfetto, adatto al momento. Sarete generosi.
Leone
Questa Luna vicina saprà farvi arrivare ovunque. Saprà avvicinarvi a chi amate, aiutando scambi e intese, migliorando la comprensione reciproca. Ne avete bisogno.
Vergine
Ci sono momenti che vanno vissuti sotto pelle, senza pretendere di capire, semplicemente accettando il presente e provando ad indovinarne il senso. Per essere sereni.
Bilancia
Potrete, per fortuna, dare un senso e una missione a chi vi è vicino, a chi vi chiede sforzi e aiuti. Saprete collocare ogni cosa in un disegno preciso, accettando meglio.
Scorpione
La Luna pone l’accento sulle cose che l’estate ancora si aspetta da voi, da quelle azioni che avete forse aspettato di compiere. È il momento giusto per prendere l’iniziativa.
Sagittario
Grazie all’amicizia delle emozioni, andrete d’accordo con tutto e con tutti, trovando un senso e una collocazione a ciò che succede in questo momento.
Capricorno
Accettate confronti e paragoni con qualcuno, accettate di non essere sempre i vincitori di certe competizioni. Per imparare a correggere qualcosa, per migliorare.
Acquario
Sarà solo esprimendo una vera tensione emotiva verso gli altri che riuscirete a condividere le vostre emozioni, facendovi vicini al cuore e ai pensieri di chi amate.
Pesci
Il vostro umore sembra essere buono e smagliante nonostante qualche piccola preoccupazione pratica che richiederà forse un po’ di impegno da parte vostra.