Ariete

Vivete ricercando bellezza e divertimento in ogni cosa, agendo in modo leggero, per incontrare sempre la luce, la connessione con cose e con persone del momento.

Toro

Avete bisogno di sentirvi vicini a mille cose e situazioni, rinunciando forse ad una certa libertà o indipendenza in nome di qualcosa di vero, di importante.

Gemelli

Bellissima la sensazione di essere connessi con tutto, di poter insomma dialogare facilmente con chi vi sarà vicino, senza troppi ostacoli, capendosi veramente.

Cancro

Vi impegnerete e vi darete da fare anche alla luce degli errori di qualcuno, dei limiti di chi non sembra agire in modo perfetto, adatto al momento. Sarete generosi.

Leone

Questa Luna vicina saprà farvi arrivare ovunque. Saprà avvicinarvi a chi amate, aiutando scambi e intese, migliorando la comprensione reciproca. Ne avete bisogno.

Vergine

Ci sono momenti che vanno vissuti sotto pelle, senza pretendere di capire, semplicemente accettando il presente e provando ad indovinarne il senso. Per essere sereni.

Bilancia

Potrete, per fortuna, dare un senso e una missione a chi vi è vicino, a chi vi chiede sforzi e aiuti. Saprete collocare ogni cosa in un disegno preciso, accettando meglio.

Scorpione

La Luna pone l’accento sulle cose che l’estate ancora si aspetta da voi, da quelle azioni che avete forse aspettato di compiere. È il momento giusto per prendere l’iniziativa.

Sagittario

Grazie all’amicizia delle emozioni, andrete d’accordo con tutto e con tutti, trovando un senso e una collocazione a ciò che succede in questo momento.

Capricorno

Accettate confronti e paragoni con qualcuno, accettate di non essere sempre i vincitori di certe competizioni. Per imparare a correggere qualcosa, per migliorare.

Acquario

Sarà solo esprimendo una vera tensione emotiva verso gli altri che riuscirete a condividere le vostre emozioni, facendovi vicini al cuore e ai pensieri di chi amate.

Pesci

Il vostro umore sembra essere buono e smagliante nonostante qualche piccola preoccupazione pratica che richiederà forse un po’ di impegno da parte vostra.