Ariete

Non avrete troppa voglia di persone che vogliono spiegare, capire e chiarire, preferendo vivere un tempo distaccato, mai troppo coinvolto con niente.

Toro

La vicinanza tra la Luna e Venere vi renderà particolarmente adatti a fare, a dimostrare, a non rinunciare alla vostra parte. Fidatevi dell’istinto, datevi retta.

Gemelli

Luna e Venere si danno appuntamento nel vostro segno dialogando con il vostro Mercurio. Per questo tutto sembrerà funzionare, piacervi e anche convincervi.

Cancro

Non avrete voglia di dire e di comportarvi in modo troppo forte e deciso, preferendo di gran lunga le buone maniere, quei sorrisi che possono risolvere mille cose.

Leone

Aprite il cuore a mille visioni, a nuove proposte da parte di un cielo che saprà raccogliere spunti e ispirazioni, per farvi sentire più forti, ancora più chiari.

Vergine

Dovrete rinunciare, per un momento, a quel Marte vicino che vi vorrebbe forse più disposti a reagire. Dovrete sostituire la sua forza ad una nuova dolcezza.

Bilancia

Fate spazio alla fantasia, ad una logica che forse non funziona ma che sa aiutarvi ad intuire mille cose, ad immaginare anche l’impossibile. Aprite il cuore.

Scorpione

Non sempre uno stile tosto e diretto potrebbe essere apprezzato, essere la cosa che funziona in questo momento. Provate ad usare anche la gentilezza, le buone maniere.

Sagittario

Venere e la Luna vi osservano dall’opposizione, chiedendovi di essere sempre molto gentili e rispettosi con le persone vicine. Una sfida con la bellezza che non dovete perdere.

Capricorno

Dovrete mettere in discussione certi stili, quelle maniere un po’ forti che spesso piacciono al vostro segno, al vostro modo di fare. Lasciate dire agli altri.

Acquario

Via libera alla fantasia, a quella immaginazione che saprà rendervi preziosi e irresistibili. Non rispettate troppe regole, facendo di testa vostra, amando la bellezza.

Pesci

Non è questo il momento di litigare, di scontrarvi con idee e persone in nome di qualcosa che forse non serve. Date la precedenza alla comprensione, all’armonia.