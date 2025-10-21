Ariete

La Luna rinasce ancora una volta dall’opposizione obbligandovi a fare i conti con scelte e decisioni di altri che forse non condividete, non capite. Provateci.

Toro

Cala la fretta del dire, il bisogno di esprimervi e di aggiungere qualcosa di importante a certi discorsi. Ma il silenzio resta qualcosa di lontano, di non troppo facile.

Gemelli

Il novilunio si forma in buon aspetto, aiutandovi ad agire ma con le idee giuste, con visioni e soluzioni che vi porteranno fortuna, funzionando molto bene.

Cancro

Fermatevi per un momento, allentando gli entusiasmi di Giove. Rallentate per ascoltare certe piccole cose, per non dimenticarvi di qualcosa che ha bisogno d’aiuto.

Leone

Dovrete imparare ad esprimervi meglio, in modo chiarissimo, così che nessuno poi possa dire di non aver capito, di avervi frainteso. Non trascurate niente.

Vergine

La Luna Nuova vi parla di idee e iniziative da cominciare da soli, senza coinvolgere nessuno, senza aspettarvi grandi aiuti o consigli speciali. Qualcosa da vivere autonomamente.

Bilancia

Questa giovane Luna riparte proprio da voi, dalle vostre aspirazioni, dal bisogno di sentire che state reagendo alle cose del momento. Decidete che sia il momento di agire.

Scorpione

Si allentano certi legami, certe vicinanze con persone amiche che vi hanno chiesto molto, forse troppo. Ritrovate il piacere di stare un po’ da soli, ma non troppo.

Sagittario

Dovrete accettare qualcosa di una persona amica, qualcosa che forse non vi piace ma che sarebbe meglio accogliere. Usate grande tatto e siate molto generosi.

Capricorno

Dovrete decidere qualcosa che riguarda la vostra realizzazione o il lavoro andando contro i sogni o le ambizioni di qualcuno. Forse deluderete, ma lo farete per una buona ragione.

Acquario

Questa Luna carica di idee e di propositi sembra volervi svegliare dai dubbi e dai rallentamenti di Saturno. Queste stelle vi spingono a prendere una decisione.

Pesci

La Luna, giovanissima, si scontrerà con il vostro Giove. Per questo, certe novità o cambiamenti, rischieranno di non piacervi, di non convincervi. Aspettate prima di giudicare.