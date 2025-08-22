Ariete

In leggero calo le energie attuali, forse perché vi sentite un po’ meno sensibili alla bellezza, al divertimento e a tutto ciò che alza la qualità del tutto.

Toro

Il Sole ora brilla in buona posizione, rendendo più intenso il vostro tono vitale, le promesse di energia che respirate. Sentitevi di nuovo capaci di sogni.

Gemelli

Nonostante resti alta la vostra voglia di condivisione e di restare connessi al pubblico, ecco che una parte di voi ora sembra aver bisogno di intimità, di silenzi per pensare.

Cancro

Non vi siete dimenticati di possedere energia, bellezza e promesse di fortuna. E, grazie a queste stelle, riuscirete a raccontare meglio tutto questo.

Leone

Termina la vostra stagione, il tempo che vi celebra e che vi regala una forza vitale molto speciale. Meglio abbassare le ambizioni e rallentare con i ritmi del momento.

Vergine

Da questo momento il Sole dà il via al tempo dei vostri compleanni, delle cose che vi somigliano e vi danno ragione. Per questo sentite sicurezza, fate tutto in modo più consapevole.

Bilancia

Avrete meno voglia di sognare, sarete molto più vicini a certe realtà, a quelle promesse che si fanno sentire e toccare con mano. Vi sentite concreti quanto basta.

Scorpione

Iniziate già a pensare alle cose da rientro, a quegli impegni o traguardi che vi aspetteranno tra non molto. Eppure siete sereni, quasi desiderosi di affrontare le sfide.

Sagittario

Percepirete una speciale voglia di libertà, un forte richiamo verso tutto ciò che sia lontano, che vada altrove, alla ricerca di altri spunti. E non avete motivo per rinunciare a farlo.

Capricorno

La nuova amicizia del Sole vi renderà brillanti, ma soprattutto ancora più capaci di collaborare, di dimostrare ciò che potete fare migliorando ogni sinergia e intesa.

Acquario

Decisamente meno tesi, e anche più concreti, i vostri rapporti, gli amori che ritrovano un equilibrio, una missione. Vi sentirete meglio con tutti, capaci di capire e di essere capiti.

Pesci

Accogliete la nuova opposizione del Sole come uno spunto per vivere meglio un’intesa, per dare nuovo slancio, e linfa vitale, ad un rapporto che avevate perso di vista.