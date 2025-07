Ariete

Scegliete di divertirvi e di inventare qualcosa di bello, di simpatico, per non cadere in strani sensi di colpa, o in emozioni che rischiano di guastare il momento.

Toro

Parlerete in modo chiaro e molto libero, senza nascondere la vostra voglia di esprimere sempre tutto, di non nascondere più nulla di importante. Dialoghi in vista.

Gemelli

Il Sole diventa amico del vostro segno, portandovi un diverso modo di apparire, di relazionarvi alle persone che vi sono vicine. Saprete infatti brillare, essere notati.

Cancro

Il Sole se ne va lasciando il posto alla Luna, alle emozioni che sostituiscono certi entusiasmi. Per questo sarete meno disposti ad accettare aiuti e consigli dagli altri.

Leone

Da questo momento inizia la vostra stagione, il tempo dedicato al Leone. Cresce in voi la forza vitale, quell’energia che serve a non perdere di vista le cose migliori.

Vergine

Per poter veramente vivere, da vicino, un’amicizia sceglierete di dire di no a qualcuno, prendendovi del tempo per accontentare chi ha bisogno di voi, della vostra presenza.

Bilancia

Il Sole vi aiuta a ritrovare il senso e la voglia di credere in certe promesse, di non dimenticarvi di alcune possibilità che la fortuna ha sempre in serbo. Vi fate ottimisti.

Scorpione

Malgrado la stagione estiva, questo cielo sembra chiedervi maggiore impegno e presenza sul lavoro, con le cose da fare. Un invito scomodo ma importante.

Sagittario

Ritrovate una certa serenità, forse perché ora sapete riconoscere le cose che valgono, che hanno un senso e un’importanza. Non vi resta che seguire l’istinto.

Capricorno

La Luna vi convincerà a sconfiggere certe paure o insicurezze per arrivare a dire e a dimostrare qualcosa di importante. Sarete meno prudenti e meno distaccati del solito.

Acquario

La nuova opposizione del Sole sembra dare nuova importanza e maggiore peso alle persone che vi sono vicine. Dovrete insomma fare spazio anche agli altri.

Pesci

Questo è un cielo che si aspetta, da voi, fantasia e coraggio, tanta fantasia per immaginare cose nuove e diverse. Andate oltre i limiti, oltre gli schemi. È importante.