Ariete

Un certo caos sembra cedere il posto a vecchie certezze, a quelle sicurezze che non avevate mai perso di vista, mai del tutto dimenticato. E subito l’umore migliora.

Toro

Per un momento farete fatica a capire quello che volete, a decidere in cosa preferite credere o sperare. Tutta colpa di Nettuno che si diverte a confondere il destino.

Gemelli

Nettuno torna in quadratura per rendere meno chiaro ogni percorso, per distrarre le ambizioni. Non è questo il momento di decidere cosa fare da grandi.

Cancro

Idee, precedenze e priorità sembrano cambiare, facendovi sentire ogni cosa meno certa, meno scontata. Eppure, vi piacerà vivere una libertà diversa, nuova.

Leone

Iniziate a percepire una certa stanchezza nel dover spiegare ogni cosa, dimostrando quello che pensate e che volete. Avete voglia di silenzi, di cose facili.

Vergine

Ci sono storie che non finiscono mai veramente. Nettuno, ad esempio, torna indietro, seminando ancora una certa confusione che vi renderà meno certi delle persone vicine.

Bilancia

Ritrovate velocemente fiducia e certezza con chi vi è accanto, con situazioni e complicità nelle quali tornerete a credere. Una bellissima sensazione che vi renderà sereni.

Scorpione

Ricominciate a giocare con il destino, vivendo ogni cosa in modo molto meno serio, meno definitivo. Vi divertirete con realtà che scherzano, con pensieri mai pesanti.

Sagittario

Forse smetterete di capire qualcosa che riguarda la casa, la vostra sfera più intima e personale, la famiglia. Certe dinamiche vi appaiono un po’ meno chiare, meno scontate.

Capricorno

Ripensate a come dire certe cose, a come esporre concetti e pensieri senza commettere errori, senza esprimere false idee. Nettuno confonde le parole e gli ascolti.

Acquario

Certi dubbi, che avevate forse spiegato e condiviso, sembrano tradursi in azioni meno sicure, in mosse poco chiare. Non imponetevi di fare nulla di importante, non ora.

Pesci

Nettuno torna da voi, e lo fa con vigore, ma aggiungendo quella strana sensazione di cose incerte, sfuocate, approssimative. Per fortuna apprezzate la fantasia.