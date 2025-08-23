Ariete

Ci sono piccole cose che vanno sempre vissute con calma, con la giusta e necessaria lentezza. Tenete sotto controllo la fretta, quel bisogno di fare subito.

Toro

La Luna Nuova sembra suggerirvi una maggiore fantasia, il bisogno di creare e di inventarvi altre situazioni. Ma senza mai esagerare con una inutile originalità.

Gemelli

Ci sarà bisogno di voi in casa, con le cose di famiglia. Persone e situazioni a cui dovrete dedicarvi senza fretta, muovendovi piano per indovinare necessità e preferenze.

Cancro

Provate a spiegare qualcosa usando magari altre parole, dicendo le stesse cose ma in modo diverso, sperando che i vostri messaggi possano arrivare a chi volete.

Leone

Momento ideale per decidere di fare qualcosa, di prendere l’iniziativa. Agite però sempre con grande calma, senza mai esagerare con i tempi e i modi.

Vergine

La Luna rinasce dal vostro segno, rendendovi sensibili alle iniziative, al bisogno di fare altro, in modo diverso, nuovo. Qualcosa che farete senza premura.

Bilancia

Convincetevi del bisogno di rallentare con certi impegni, con programmi che non sono così urgenti come qualcuno vorrebbe forse farvi credere. Muovetevi con calma.

Scorpione

Avete bisogno di sognare qualcosa di nuovo, di nutrire la vostra immaginazione con pensieri che vi distacchino da certe situazioni, dalla normalità.

Sagittario

Ci sono idee e propositi che tornano di moda grazie a questa Luna Nuova. Ma dovrete sempre fare a modo vostro, scegliendo tempi e modi, evitando le fatiche eccessive.

Capricorno

Anche se il tempo delle vacanze volge al termine, sembrerebbe essere il momento ideale per decidere un viaggio, per scegliere una nuova avventura.

Acquario

Non cercate di convincere qualcuno nel fare qualcosa come dite voi, magari imponendo modi e stili che non condivide, che non apprezza. Lasciate libertà di movimento.

Pesci

Forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa di un rapporto. Non si tratterà di una grande rivoluzione, quanto di un adattare modi e stili alla situazione, con dolcezza.