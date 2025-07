Ariete

I dissapori in onda tra Venere e Marte renderanno non sempre facile amare e incontrare le persone, soprattutto quelle che amate, che hanno un peso speciale.

Toro

Qualcuno potrebbe criticarvi giudicando troppo concreto e materiale il vostro modo di fare, le vostre azioni. Ma forse non ha capito quali sono i vostri progetti.

Gemelli

Venere vi convincerà a comportarvi in modo gentile e delicato nonostante tutto, anche quando magari avrete voglia di reagire a qualcosa. Le buone maniere vinceranno.

Cancro

Potente la congiunzione tra Luna e Giove nel vostro segno che unisce energie importanti. Per questo siete destinati a vivere un momento intenso e speciale, fatto di buona energia.

Leone

Urano solletica il vostro Sole con la sua ironia, con la sua voglia di modificare certe realtà per renderle ancora più piacevoli, più divertenti. Apritevi alle proposte.

Vergine

Marte, dal vostro segno, si scontrerà con una Venere forse troppo leggera e non abbastanza attenta ai dettagli. Provate però a rispettare stili e modi diversi.

Bilancia

Non cambiate stile o idea, non fatelo anche quando qualcuno proverà a criticarvi, forse in modo silenzioso e nascosto. Convincetevi di avere ragione, di essere leggeri.

Scorpione

Non sarà sempre facile andare d’accordo con qualcuno, forse perché voi affronterete certe situazioni in modo più logico e puntuale. Considerate però meglio certe proposte.

Sagittario

Per allontanarvi da certe tensioni, date da energie diverse che litigano, provate a concentrarvi su ciò che qualcuno dice e propone. Spostate l’attenzione sugli altri.

Capricorno

Giove e la Luna sono vicinissimi tra loro, sfidandovi a vivere con sincero ottimismo e voglia di fare certe relazioni. Non mettetevi in competizione ma collaborate.

Acquario

Qualcuno potrebbe comportarsi in modo strano, spiazzandovi un po’ con uno stile insolito. Provate a vivere con ironia la cosa, trovando sempre il lato divertente.

Pesci

Una bellissima Luna abbraccia il vostro Giove aiutandovi a credere ancora di più alla bellezza, a quella fortuna che rende comoda ogni cosa, ogni situazione.