Ariete

Non dovete più misurarvi in inutili gare di entusiasmo e di passione, rilassando così le relazioni, sentendovi molto più comodi e spontanei con le persone.

Toro

Inizia l’opposizione di Marte, dell’astro dell’energia. Per questo dovreste rallentare, non chiedere mai troppo al vostro corpo, per non andare in riserva di forze.

Gemelli

La Luna saprà come connettervi meglio, e in modo intenso, a chi amate, a certe persone. Amori e rapporti funzionano, avvicinano, celebrando le intese.

Cancro

Ci sono passioni che si riscoprono di tanto in tanto, quando le stelle si fanno sentire e amare. Inizia un tempo sensuale, fatto anche di tentazioni, di piccoli piaceri.

Leone

Tutto accade a livello interiore, tra le pieghe delle emozioni più intime, quelle che non si condividono, che non si raccontano. Farete i conti con voi stessi, con i desideri.

Vergine

Decisamente siete in vena di esprimere i sentimenti, mostrando a tutti ciò che sentite, che provate. Succede perché la vostra Luna non avrà paura di mostrarsi.

Bilancia

Avete voglia e bisogno di fare concretamente, dimostrando qualità e impegno, misurandovi con le piccole sfide del momento. Qualcosa che vi verrà spontaneo.

Scorpione

Inizia la vostra stagione, il tempo in cui convivete con l’energia del Sole. Per questo vi percepite un po’ più forti, più tonici, meno disposti a rinunciare. Tocca a voi.

Sagittario

Qualcosa di invisibile, eppure importante, vi avvicinerà al cuore e ai pensieri di qualcuno, aiutandovi a vivere meglio gli amori, le sensazioni. E voi siete felici.

Capricorno

Il Sole porta luce e energia ai vostri sogni, alle speranze, alle amicizie che contano. Per questo vi sentirete meno soli, più vicini al tutto, alle giuste intenzioni.

Acquario

Ambizioni e professioni giocano un ruolo importante, fanno sentire la loro voce chiedendovi energia, passione e dedizione. Difficile, forse impossibile non pensare a come crescere.

Pesci

Sole, Luna, Mercurio, Marte e Giove brillano in posizione molto favorevole, rendendovi un segno forte, intenso, ricco di proposte e di idee. Non accontentatevi mai di niente.