Ariete

Cercate di non spegnere certe speranze, coltivando un sano ottimismo che vi consenta di vivere meglio ogni cosa, ogni pensiero. Nutrite la mente di cose luminose.

Toro

Nonostante le emozioni vogliano fare mille cose, ambendo a vivere alla grande, le energie vitali non sempre saranno sufficienti per farvi fare ogni cosa. Rallentate.

Gemelli

Prima di decidere di fare qualcosa di importante confrontatevi con le cose e le persone di casa, per capire se davvero vi potete permettere di esaudire un desiderio.

Cancro

Vivete particolarmente bene speranze e ambizioni grazie all’accordo che unisce la Luna a quel Giove forte e vicino. Per questo tutto vi apparirà facile, possibile.

Leone

Il Sole si scontra con Urano rendendovi tendenzialmente insofferenti verso tutto ciò che rallenta le vostre azioni, che vi impedisce di fare. Cercate di stare tranquilli.

Vergine

Se la forza cosciente vi porterà a non voler aspettare, ecco che la vostra emotività vi aiuterà invece a vivere le cose per quello che sono, senza fatica, senza stress.

Bilancia

Ultimi momenti di quadratura di Venere, di bisogno di sentire che state facendo qualcosa di utile, di importante. Poi tutto si rilasserà, ritrovando calma e dolcezza.

Scorpione

Non sarà difficile sperimentare emozioni interessanti, la voglia di fare qualcosa di più e di meglio, di non accontentarvi delle solite cose. Ma con grande serenità.

Sagittario

Sole e Luna vi rendono ambiziosi, desiderosi di sentirvi utili, importanti, persino preziosi. Eppure, altre stelle vi consiglierebbero la prudenza, calma per non esagerare mai.

Capricorno

Sarà forse grazie a qualcuno se potrete e saprete riconoscere le cose che hanno un senso, le situazioni che vi potrebbero portare fortuna. Fidatevi dei consigli di qualcuno.

Acquario

Qualcuno avrà voglia e bisogno di fare ogni cosa in lentezza, prendendosi tutto il tempo di decidere, di capire e di scegliere che cosa fare. E voi non dovreste fare pressione.

Pesci

Andare incontro agli altri, con piccoli ma preziosi slanci di altruismo, farà molto bene anche a voi stessi, alla vostra energia. Siate generosi, non fermatevi.