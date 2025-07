Ariete

Siete in vena di perdonarvi certe imprecisioni, facendo pace con qualcosa che non è andato come avreste forse voluto. Avete voglia di accettare ciò che è stato per sentirvi bene.

Toro

C’è bisogno di voi in casa, in famiglia, ovvero della vostra capacità di dare un senso e un ordine alle cose, per non consentire che tutto degeneri o peggiori.

Gemelli

Davvero è il momento di parlare chiaro per mettere a fuoco qualcosa che non funziona, qualcosa che non vi piace e che potrebbe diventare un problema per tutti.

Cancro

Davvero un momento carico di iniziativa e di determinazione, un tempo che vi consiglierà di prendere in mano la situazione e di risolvere qualcosa. Non contate sugli altri.

Leone

La Luna rinasce dal vostro segno per rendervi nuovamente protagonisti del momento. Aprirete gli occhi su certe realtà, sui difetti e sui limiti di qualcuno vicino.

Vergine

Se le stelle sembrano voler cambiare tono e energia, ecco che Mercurio vi conferma le sue insicurezze, il suo bisogno di aspettare ancora un po’. Non dovete avere fretta di agire.

Bilancia

Provate a distaccarvi da certe realtà che pesano e che vi rallentano. Fatelo iniziando a guardare in avanti, spostando il vostro baricentro sulle cose prossime e venture.

Scorpione

Davvero non dovreste rimandare oltre una scelta sul lavoro, una presa di posizione che vi protegga da certi errori, da cose e situazioni che non vanno troppo bene.

Sagittario

Tutto succede nel fuoco, rendendovi tra i segni che, più di tutti, percepiranno l’energia del momento. Decidete di dare importanza al presente, di non perdervi in cose inutili.

Capricorno

Qualcuno sembra essersi accorto delle vostre incertezze e deciderà di fare da solo, senza il vostro aiuto. Non arrabbiatevi e provate, invece, a capire la sua scelta.

Acquario

Ammettete di avere dei limiti, di non poter fare e permettervi ogni cosa. Perché così vi sentirete migliori, capaci di interagire con gli altri senza sensi di colpa.

Pesci Meglio rimboccarvi le maniche e decidere di fare tutto ciò che serve, che ha un senso e una funzione. Occupatevi di piccole cose, di piccole situazioni, di ordine.