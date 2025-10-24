Ariete

Ascoltate qualcuno che, con le sue parole e i suoi gesti, saprà aiutarvi a vedere meglio qualcosa, una realtà, una situazione non troppo evidente. Fatevi guidare.

Toro

Saprete dire e raccontare seguendo gli entusiasmi, sentendovi forti e chiari mentre parlate. Per questo le vostre parole saranno molte, per questo sarà facile ascoltarvi.

Gemelli

Bello l’accordo che Giove e Mercurio raggiungono in questo momento, semplificando e migliorando così la qualità dei vostri rapporti, del vostro stare insieme.

Cancro

Non vi mancherà affatto la fantasia, quella fervida immaginazione che può rendere possibile ogni cosa, che vi avvicina a mille occasioni. Vi basterà saper sognare.

Leone

Il Sole si scontra con Plutone e con tutte quelle cose che il pianeta non vuole e non sa dire. Tempo, insomma, di esigere una grande chiarezza, grande sincerità.

Vergine

Bellissima la sensazione di essere veramente compresi, di dire cose che saranno sempre raccolte e apprezzate da chi vi ascolta. Una bella soddisfazione.

Bilancia

Troverete e inventerete sempre un modo per risolvere i problemi, per gestire qualcosa che non va sul lavoro. Possedete la prontezza e la capacità per farlo.

Scorpione

Marte e Mercurio si uniscono per dire e promettere qualcosa al potente Giove amico. Per questo sarete in vena di propositi importanti, di cambiare certi percorsi.

Sagittario

La vicinanza della Luna vi spingerà a dare retta allo spirito, prendendo ogni cosa con la giusta calma, dando la precedenza alle emozioni. E sarete amabilissimi.

Capricorno

Qualcuno è in vena di grandi progetti e di importanti promesse, ma voi non siete d’accordo. E Mercurio vi aiuterà a spiegare che cosa non funziona, perché non serve.

Acquario

Qualcuno potrebbe incalzarvi con le sue domande e le sue richieste di spiegazioni, obbligandovi ad uno sforzo di chiarezza importante. Non nascondete troppe cose.

Pesci

Giove si gode l’amicizia di Mercurio, proprio come voi che sembrate potervi concedere amori e relazioni a prova di stelle. Lasciate battere il cuore, fatevi coccolare.