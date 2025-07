Ariete

Vi piacerà muovervi e agire in modo chiaro e trasparente, anche per mettere distanza tra voi e certe questioni che sono in dubbio, che sono difficili da capire.

Toro

La Luna tocca Mercurio dal punto più profondo del vostro cielo. Dunque, pensieri e emozioni che si sfiorano, rendendo forti e luminose le vostre idee.

Gemelli

Il vostro Mercurio, sempre piuttosto dubbioso, riceverà la visita di una Luna forte e intensa. Per questo capirete di aver bisogno di un po’ di emozione per sentirvi forti, sicuri.

Cancro

Sarete perfetti per fare concretamente cose, per risolvere problemi o gestire situazioni. Succederà perché la Luna, la vostra Luna, incontra la logica morbida di Mercurio.

Leone

Mentre il Sole vi aiuta a fare grande chiarezza con qualcuno, ecco che la Luna si avvolge intorno a Mercurio sempre dal vostro segno. Difficile darvi torto, impossibile mentirvi.

Vergine

Nonostante qualcosa vi ricordi di essere gentili e di non dimenticarvi di certi dettagli, Marte vi spingerà ad agire, a difendere le vostre idee, quello in cui credete. Cambierete spesso idea.

Bilancia

Non sarà così difficile indovinare la direzione di certe cose, intuire i prossimi sviluppi del vostro agire, del vostro divenire. Vi basterà essere intuitivi, accettando alcune verità.

Scorpione

Parola d’ordine del momento sarà la comprensione, l’analisi, attenta e puntuale, delle cose di lavoro, dei problemi del momento. Ottima occasione per fare chiarezza.

Sagittario

Lasciate che qualcuno provi a risolvere le sue incertezze usando i sentimenti, provando a rispondere a dubbi e a domande con il cuore. Perché funzionerà.

Capricorno

Qualcuno sembra essere in vena di grandi riflessioni, di provare a capire veramente il senso e la funzione di qualcosa. Non sottovalutate il suo bisogno di intuire.

Acquario

Sole e Plutone si fronteggiano dall’opposizione rendendo intensi e articolati i vostri amori, il vostro modo di vivere le relazioni che contano. Tempo di dirsi la verità.

Pesci Sarà proprio provando a capire meglio certi dettagli o alcune piccole cose se riuscirete a comprendere il senso di qualcosa. Sarete campioni di intuizione.