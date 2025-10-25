Ariete

La vostra migliore alleata sarà una Luna che vi aiuterà a capire e a empatizzare con le persone che amate, quelle che contano. Arrivateci con il cuore, non con la testa.

Toro

Venere si lascia avvolgere da una Luna calda e coraggiosa, per questo avrete voglia di piccole avventure, di quelle innocenti distrazioni che sanno farci stare bene.

Gemelli

Dopo Giove, ora Mercurio incontra Saturno, trasformandovi in persone estremamente concrete, attente ai dettagli e alla perfezione. Un cambio rapido da vivere fino in fondo.

Cancro

Mentre Giove non smette di colorare di rosa il presente, Mercurio, in posizione amica, vi aiuterà a relazionarvi molto meglio con tutti. Sarete simpatici, divertenti.

Leone

Qualcuno sembra essere in vena di parole e di discorsi, dunque meglio non ambire al silenzio, alle situazioni silenziose. Chissà che scopriate qualcosa di interessante.

Vergine

Sarete ancora più precisi con le azioni, con i movimenti, con tutto ciò che andrete facendo. Succederà grazie a un Saturno che si fa sentire senza mai pesare. Tutto è logico.

Bilancia

Venere, dal vostro segno, riceve felicemente le attenzioni di una Luna che la carica di passione, di coraggio. Per questo sarete in vena di sedurre, di essere notati.

Scorpione

Sarete molto lucidi e davvero consapevoli dei doveri del momento, talmente tanto da decidere se e quali seguire, quali rifiutare o trascurare. Ascoltatevi.

Sagittario

Ci sono Lune speciali. Come questa che accenderà in voi la passione per la bellezza, forse perché riuscite a pensare in modo gentile, luminoso, speciale.

Capricorno

Qualcosa di poco chiaro o di non troppo evidente, vi lega e vi avvicina agli altri, a certe persone. Non serve capire cosa sia, meglio invece lasciare che le stelle vi muovano.

Acquario

Mercurio e Saturno, due pianeti che amate moltissimo, si parlano, aiutandovi a dare un senso e un valore a tutto ciò che farete nelle prossime ore.

Pesci

Qualcuno si comporta in modo diverso, abbandonando cioè sogni e distrazioni per concentrarsi su tutto ciò che è davvero importante, su ciò che ha un senso.