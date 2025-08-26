Ariete
Qualcuno, per fortuna, riesce a capire le vostre debolezze, assecondando ogni vostro limite, ogni rifiuto. Un aiuto importante per non sentirvi mai del tutto incompresi.
Toro
Sarete in vena di riconoscere tutte quelle cose che non servono perché non funzionano, tutte quelle realtà che non vi interessano, che non aggiungono nulla di importante.
Gemelli
Venere saprà riconoscere ed apprezzare quell’Urano nei primi gradi del vostro segno. Così che la vostra originalità possa sempre raccontare qualcosa di bello, di piacevole.
Cancro
La Luna vi spingerà ad affrontare anche le cose meno belle, quelle che rischiano di ferirvi un po’, di non farvi felici. Mettete in conto qualche tensione.
Leone
Bellissima l’energia del momento, quella forza che vi consentirà di andare d’accordo con tutti, pur notando limiti e difetti degli altri. Avrete voglia di vivere in modo diverso.
Vergine
Attenzione a non fare troppe cose per non stancarvi, per non rischiare di andare a corto di energie. Fate ma senza esagerare, rispettando i vostri limiti, le vostre debolezze.
Bilancia
Meravigliosa Venere che avrà sempre una spiegazione convincente per tutto, che vi aiuterà ad accettare ogni situazione senza fatica, perché darete un senso alle cose.
Scorpione
Non dovrete sottovalutare una persona che sembra essere molto lucida, estremamente decisa circa ciò che vuole, che si aspetta da voi. Fate di tutto per accontentarla.
Sagittario
Venere vi aiuterà a guardare ad ogni cosa, anche a quelle meno buone, con occhi speciali, notando la bellezza in tutto, accettando e perdonando ogni difetto.
Capricorno
Lasciate che siano anche gli altri a fare, ad impegnarsi, così da non sentirvi poi responsabili per ogni cosa. Accettate di avere dei limiti, di non potervi permettere tutto.
Acquario
Siate gentili e simpatici per convincere qualcuno ad accettare qualcosa di poco bello, per farvi magari perdonare qualcosa. Usate la diplomazia per evitare un problema.
Pesci
Ricercate bellezza e fantasia tra le piccole cose del momento, senza aspettarvi qualcosa di importante, apprezzando i dettagli, quelle cose di cui è fatto il tutto.