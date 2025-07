Ariete

Non abbiate fretta di fare niente, non dimostrate a qualcuno che sentite la premura di concretizzare, di ottenere. Non fatelo per non gustare una buona intesa.

Toro

Venere e la Luna si parlano, scambiandosi idee e impressioni. Per questo vivrete molto bene ogni emozione, ogni sensazione. Prendetevela comoda e non correte.

Gemelli

Grazie alla Luna, saprete trasmettere idee e concetti alle persone che vi saranno vicine. Dimostrerete una certa fluidità con le parole, con i gesti e i movimenti.

Cancro

Saprete decidere tempi e modi del fare, senza mai farvi convincere o obbligare ad essere veloci, efficienti, precisi. Una piccola rivincita che favorirà il relax.

Leone

Una certa voglia di cose di casa e tranquille lascerà il posto al bisogno di fare altro, di scoprire e di vivere qualcosa di interessante, che vi stimoli. Non dite di no a nulla.

Vergine

Il tono e il volume delle emozioni andrà crescendo con il passare delle ore, rendendovi molto più sensibili a tutto ciò che accade intorno a voi, che si muove vicino.

Bilancia

Luna e Venere si alleano per garantirvi un momento piacevole, un presente in cui ogni emozione avrà un senso, una funzione. Per questo non vi sbaglierete con niente.

Scorpione

Qualcosa, forse il comportamento di qualcuno, potrebbe darvi fastidio, rendendovi poco tolleranti con qualcuno. Una sensazione destinata però a calare.

Sagittario

Dovrete essere propositivi e ottimisti con gli altri, perché quello è proprio ciò che qualcuno si aspetta da voi. Diffondete armonia, gioia e benessere intorno. Siate luce.

Capricorno

Momento ideale per chiedere un parere o un aiuto circa un progetto, un lavoro, una missione. Perché le vostre idee saranno capite e condivise da qualcuno di cui vi fidate.

Acquario

Avrete dapprima voglia di condividere la vostra intimità, confessando e ammettendo quello che sentite. Poi, però, tornerete ad essere riservati, meno aperti.

Pesci

Concedetevi di poter parlare di cose vostre con qualcuno, di potervi confidare per capire se davvero avete ragione o state magari esagerando con qualcuno.