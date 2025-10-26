Ariete

Per poter svolgere un compito o per fare un favore, avrete bisogno di sentirvi liberi di fare, di vivere una chiarezza che sappia consentirvi di non sbagliare.

Toro

Emozioni e umori andranno via via migliorando, facendovi sentire più forti e più lucidi, capaci di gestire ogni cosa. Sarete insofferenti a tutto ciò che non serve.

Gemelli

Confrontandovi con gli altri, e con le loro libertà, diventerà chiarissimo il peso eccessivo che state forse dando a certe regole, a certi schemi. Forse potete alleggerire un po’.

Cancro

Non il momento migliore per contare su un’intesa o sulla qualità di un rapporto. Non succederà perché Luna e Saturno litigano, creando tensioni e distanze.

Leone

Potreste facilmente avere a che fare con persone non di ottimo umore, con chi non sembra coltivare un mood facile e disponibile. Non chiedete nulla a nessuno.

Vergine

Certe situazioni vi convinceranno, ancora di più, della distanza che dovete mettere tra voi e certe contraddizioni, e certi modi di confondere e di sbagliare.

Bilancia

Non fatevi carico di questioni che non vi riguardano più, di problemi o realtà dalle quali potete benissimo distaccarvi, guardando altrove. Lasciate andare.

Scorpione

Bello ascoltarvi mentre provate a fare finalmente chiarezza, mentre direte tutto quello che pensate brillando per onestà, per una trasparenza che ha molto da insegnare.

Sagittario

Quando le emozioni si fanno sentire diventate facilmente insofferenti a bugie e costrizioni. Per questo non accetterete nulla che non vi convince, che non vi piaccia.

Capricorno

Attenzione a chi avrà da ridire circa il vostro modo di fare e di vivere impegni e realtà. Attenzione a chi non si sbaglia quando giudica eccessivo qualcosa.

Acquario

Saturno deve fare i conti con una Luna libera e coraggiosa. Proprio come voi che dovrete conciliare la vostra pigrizia con l’intraprendenza di qualcuno che non rimane immobile.

Pesci

Improvvisamente la Luna renderà chiarissimi i limiti e le contraddizioni di Saturno e di Nettuno che sbandano nel vostro segno. Sentirete tutta l’inutilità di certe situazioni.