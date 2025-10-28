Ariete

Giove alimenta in voi un certo entusiasmo misto a euforia che sembra tenere alti gli umori e la voglia di fare. Per questo vi sentirete capaci di fare molte cose.

Toro

La Luna è troppo fredda per piacere a Venere e al vostro amore per la bellezza. Dovrete insomma ricercare tutto ciò che vi piace, notando i dettagli, celebrando l’estetica.

Gemelli

Vi piace questa sensazione di poter vivere liberamente le passioni, di poter fare come vi pare, senza troppi vincoli, senza limitazioni. Una sensazione che vi porta lontano.

Cancro

La Luna, opposta, vi spingerà ad impegnarvi per dare più spazio al lavoro, alla professione, allontanandovi per un po’ dalle solite cose, dall’intimità. Non siate pigri.

Leone

Non arrabbiatevi se qualcuno perde del tempo con piccole cose, nutrendo manie di perfezionismo, dedicandosi ai dettagli. Perché il tutto sembra avere un senso.

Vergine

Di fronte alla voglia di fare di qualcuno, voi mostrate la vostra fantasia, la capacità di inventarvi sempre soluzioni per aggirare ogni ostacolo. Sarete molto preziosi.

Bilancia

Certe paure intime rischiano di guastare un po’ il vostro look, disturbando la bellezza di Venere. Non fatevi rallentare da pensieri e da dubbi che presto svaniranno.

Scorpione

Marte, potente e vicino, si connette ad un Giove altrettanto forte, accendendo passioni, desideri e ambizioni. Per questo vi muoverete bene, pensando in grande.

Sagittario

Il Sagittario è un segno che ha coraggio, che non si accontenta facilmente. E questo cielo vi aiuterà a dimostrarlo, caricandovi di energia, di spirito di scoperta e di avventura.

Capricorno

La vicinanza della Luna vi rende sensibili alle cose più vere, quelle che fanno parte del vostro vissuto intimo, quello che non condividete facilmente. Libertà di essere.

Acquario

Riuscirete a ritagliarvi spazi solo vostri, momenti per celebrarvi e per dare meno importanza a certe persone. Serve spostare l’attenzione su di voi e sui vostri bisogni.

Pesci

Fortuna e facilità con le cose pratiche, con le iniziative e con le spese. Marte vi aiuterà a fare sempre la cosa giusta, senza sbagliare con i modi e con i tempi. Promesse delle stelle