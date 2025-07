Ariete

Non esprimete in modo troppo netto e diretto ciò che sentite, perché non sarebbe capito e apprezzato da chi vi ascolta, da chi vi sta osservando. Riflettete.

Toro

Davvero avrete voglia e bisogno di evadere un po’ dalle solite cose per non subire gli attacchi della Luna, di emozioni noiose che finirebbero per peggiorare il vostro umore.

Gemelli

La Luna accenderà in voi non solo una grande e importante fantasia, ma anche il coraggio di ribellarvi alle cose che non vi piacciono, a tutto ciò che vi pesa.

Cancro

Non sarà facile trovare un accordo con certe persone, o contare su relazioni che funzionano, che vi fanno sentire capiti, amati. Concentratevi sulle vostre idee, sui pensieri.

Leone

Sole e Luna si parlano convincendovi delle vostre opinioni, facendovi sentire sempre dalla parte della ragione rispetto a chi, invece, sembra confondere ogni cosa.

Vergine

La giornata inizierà con lo spirito giusto, facendovi sentire gentili e accoglienti con tutti. Poi, però, prenderanno la parola certe situazioni poco comode, e l’umore cambierà.

Bilancia

La Luna arriverà nel vostro segno accendendo dubbi e contrasti, facendovi sentire un po’ meno in accordo con certe persone. Provate a non perdere mai un certo distacco.

Scorpione

Sentite di aver chiarito qualcosa con voi stessi, per questo non avrete nessuna voglia di intromissioni, di pareri e di aiuti da parte di qualcuno. Bastate a voi stessi.

Sagittario

Lentamente farete la pace con i pensieri migliori, liberandovi da tutto ciò che vi impedisce forse di sperare, di immaginare qualcosa di bello, di diverso.

Capricorno

La Luna, in quadratura, potrebbe criticarvi apertamente, facendovi sentire mai del tutto precisi, mai abbastanza chiari e sicuri delle vostre scelte, delle direzioni prese.

Acquario

Nonostante l’amicizia della Luna, non sempre apprezzerete certi modi di fare e di parlare da parte di qualcuno. Giudicando forse eccessivo, e poco logico lo stile degli altri.

Pesci

Le emozioni sono in netto calo grazie ad una Luna che smette di complicarvi le sensazioni. Per questo vi sentirete nuovamente capaci di decidere e di scegliere liberamente.