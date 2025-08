Ariete

Le emozioni vanno facendosi migliori, più adatte al momento e alle cose che volete fare. L’unico consiglio sarà evitare la fretta, le cose particolari, i percorsi insoliti.

Toro

Si alleggeriscono le percezioni, la qualità dello stare insieme e del fare cose insieme agli altri. Noterete una migliore predisposizione, da parte di qualcuno, nel darvi una mano.

Gemelli

Non fate nulla in modo veloce e frettoloso, preferendo le cose normali, quelle che non ci mettono nulla di speciale. Per una volta, infatti, le abitudini vi premiano.

Cancro

Sarete curiosi, curiosissimi, aperti ad ogni esperienza e pronti a vivere le passioni del momento. Lo farete anche quando non ne sarete del tutto convinti.

Leone

Bella questa Luna amica che vi aiuterà a trovare un accordo migliore con gli altri, con chi amate, premiando le relazioni. Bello stare condividere il presente con qualcuno.

Vergine

Dopo un momento iniziale di entusiasmo, deciderete di prendervela comoda, di fare tutto con calma. Rallenterete per capire meglio ciò che state facendo.

Bilancia

Quando dite e parlate metteteci una certa precisione, dicendo solo cose che abbiano un senso, facili da credere e da capire. Non è il momento di barare.

Scorpione

La Luna lascia il vostro segno, ma non prima di avervi dato la sensazione di essere nel giusto, di fare la cosa migliore. Per questo non avrete paura di niente.

Sagittario

Il volume delle emozioni crescerà lentamente, facendovi sentire un po’ più vicini a tutto, più adatti a fare le cose che vi stanno a cuore, che contano.

Capricorno

Ottima la qualità delle relazioni grazie al caldissimo trigono in onda tra Saturno e la Luna. Saprete vivere con convinzione e passione ogni rapporto.

Acquario

Bello preoccuparvi per alcune persone amiche, dimostrando loro una certa simpatia, facendogli capire che ci tenete. Siate aperti alle parole, agli scambi e ai chiarimenti.

Pesci

Sarà facile capire il punto di vista di qualcuno, comprendendo le sue ragioni e le sue esigenze. Per questo funzionerete con il vostro pubblico, facendo le mosse giuste.