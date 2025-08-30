Ariete

Qualcuno sembra sopravvalutare qualcosa, forse un dovere, forse un bisogno di chiarezza eccessivo. Lasciate fare ma senza mai farvi coinvolgere in questo sforzo.

Toro

Le emozioni andranno lentamente migliorando, ritrovando leggerezza ed una certa serenità. Tutto merito di una Luna che si fa brillante, coraggiosa, diversa.

Gemelli

Qualcosa potrebbe mettervi in discussione, discutendo il vostro stile, rendendovi spesso oggetto di critiche da parte di qualcuno. Ma voi siete liberissimi.

Cancro

Non mancheranno le occasioni per stare bene con qualcuno, per divertirsi insieme a chi vi piace e vi fa stare bene. Dunque fate spazio alle occasioni di socialità.

Leone

Imparate a parlare con il cuore, usando cioè i sentimenti prima ancora delle parole, dei gesti. Perché qualcuno capirà meglio se dimostrerete, se vi farete dolci.

Vergine

Attenzione a non parlare troppo velocemente, finendo magari per dire cose che si ritorcerebbero contro di voi, giocando a sfavore. Siate prudenti con il dire, sempre.

Bilancia

Sarete capaci di parlare chiaro, talmente tanto da riuscire a spiegare qualcosa di misterioso, arrivando a capire anche ciò che solitamente vi sfugge, non vi interessa.

Scorpione

La Luna rimarrà ancora un po’ nel vostro segno, complicando così il rapporto che avete con le idee, con quei pensieri che servono a decidere cosa fare da grandi.

Sagittario

Aspettate la Luna prima di giudicare il presente. Lasciate cioè che certe emozioni si facciano sentire e toccare, perché con loro saprete dimostrare le vostre qualità.

Capricorno

Qualcuno sembrerà perdonare e non dare mai troppo peso ai vostri errori, a quelle sviste che il moto sbagliato di Saturno rende facili, possibili. Per questo vi sentirete meglio.

Acquario

Decidete di prendervi ancora un po’ di tempo prima di parlare, prima di dire e di affermare cose che sembrano dettate più dal cuore che dalla mente. Andateci piano.

Pesci

Non sarà troppo facile tenere sotto controllo le emozioni del momento, forse perché ci sarà sempre qualcosa che vi disturba, che vi agita, che vi distrae.